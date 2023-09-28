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12:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Никакого предательства “Локо” не было». Первое большое интервью с Изидором в «Зените»

Француз подробно рассказал о смене клуба и объяснил свою мотивацию играть в России.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

Вильсон Изидор громко уходил из «Локомотива». В конце августа самостоятельно улетел во Францию и ждал, что клуб примет предложение от «Меца». В Москве отказались. Пришлось возвращаться, пусть и без всякого желания. Но тут появился «Зенит», который забрал парня в годичную аренду.

В интервью «Чемпионату» Изидор подробно рассказал:

  • о матче с «Локо», который Питер проиграл;
  • про дружбу с Малкомом и другими бразильцами;
  • почему не получал время при Галактионове;
  • о принципиальной позиции руководства «Локо», с которым закончились все отношения;
  • о Головине и Кузяеве во Франции;
  • о мечте сыграть за сборную.

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Тур 9, 24.09.2023, 16:30

Зенит1Локомотив2

— С «Локомотивом» был тяжёлый матч, мы расстроены, что проиграли, — начал француз, — хочется исправить ситуацию и вновь начать побеждать уже со следующей игры. Я немного пообщался со своими друзьями, Тикнизяном и Марадишвили, и ещё с несколькими ребятами из тренерского штаба и медиагруппы — они были счастливы видеть меня, и я тоже был рад нашей встрече. Конечно, поражение испортило настроение, но уверен, что мы внесем в нашу игру все коррективы, которые требуются, и победы к нам вернутся. И мы точно ждём следующий матч с «Локомотивом».

— Зато у тебя вышел крутой дебют. Первый матч за «Зенит» — и сразу гол. Можно ли сказать, что это сценарий мечты?

— Да, 100%! В первую очередь я рад, что мы победили «Рубин». Забитый мяч добавил радостных эмоций. Надеюсь, это первый мой гол из многих в футболке клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Удивился, что вышел в стартовом составе в первом же матче?

— Всю неделю перед игрой мы усиленно работали с тренерским штабом, подробно разбирали, как мне действовать на поле. Так что я надеялся в какой-то момент получить шанс показать себя. Классно, что это произошло с первых же минут.

— Ты уже несколько недель в «Зените» и городе. Как тебе?

— Петербург — невероятный и очень красивый, мне тут так нравится! В новом клубе тоже всё замечательно, меня отлично приняли, помогают с адаптацией. В «Зените» топовая инфраструктура, это самый настоящий клуб мирового уровня, я в полном восторге. И это только добавляет желания работать на максимум и доказывать, что я оказался здесь не просто так.

Источник: ФК "Зенит"

— На тренировках ты чаще общаешься с бразильцами — с кем установлен наилучший контакт?

— На самом деле, я общаюсь практически с каждым — многие русские футболисты неплохо понимают по-английски, учат меня каким-то новым словам и фразам на русском. Так что мой уровень русского повышается. А с латиноамериканцами могу общаться на испанском, я его учил в школе, какие-то знания остались. Плюс немного понимаю португальский, поэтому контакт установлен со всеми.

— Перед переходом ты заявил, что обсуждал это с твоим другом Малкомом — когда вы подружились?

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— Мы познакомились на поле, во время матча «Локо» и «Зенита» — он просто подошёл ко мне и начал говорить на французском, сделал несколько комплиментов моей игре. Потом нас свёл ближе общий друг, мы начали общаться, и как-то раз Малком даже позвал меня в «Зенит». Сказал, что если я перейду, то он может остаться, но вышло так, что мой переход случился уже после его отъезда. Однако мы до сих пор не теряем связь — можем, например, созвониться или зарубиться в видеоигру.

— Как у тебя с русским языком? Кто в «Локомотиве» тебя больше всех учил?

— Мой русский становится всё лучше! В «Локо» я больше всего узнал язык от моих друзей: Марадишвили и Тикнизяна. И до сих пор каждый день продолжаю заниматься. Внимательно слушаю, что говорят люди вокруг меня, стараюсь узнавать новое. Уже могу отвечать понемногу на какие-то вопросы по-русски, но это всё ещё даётся мне с трудом.

Источник: ФК "Зенит"

— Болельщики «Локо» отмечали твои смешные и нелепые комментарии под постами одноклубников на русском языке — планируешь продолжать традицию в Петербурге?

— Ха-ха, посмотрим! Сейчас у меня сложились хорошие отношения с партнёрами по команде, так что почему нет?

— Сергей Семак играл во Франции. Правда, когда ты был совсем маленьким — но ты слышал о нем что-то до переезда в Россию? Если да, то что о нём говорят?

— Я узнал, что он играл в Париже, уже после переезда, до этого не слышал об этом. Это круто, много говорит о нём как о профессионале.

— Общались ли вы уже на французском — как у него с языком?

— Нет, пока по-французски мы с ним не говорили. Но я иногда учу одноклубников каким-то французским словам, когда они спрашивают. Многим это интересно!

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— Давай ещё раз восстановим события лета. В какой момент ты понял, что в «Локо» играть не хочешь?

— Летом я понял, что мне нужно что-то менять, решил принять новый вызов в карьере. И сообщил об этом руководству клуба.

— Это связано с отсутствием доверия тренера или с чем-то ещё?

— Скажу так: в определенные моменты мне не хватало этого доверия, иногда его совсем не ощущал. Помню, у меня была серия в прошлом сезоне, когда я отличился семь раз в восьми играх или что-то около того, но при этом всё равно не попадал в стартовый состав. Безусловно, выбор всегда за главным тренером. Возможно, он больше доверял другим игрокам, чем мне. Всё меньше и меньше мне хотелось каждый раз оставаться на скамейке запасных.

Источник: РИА "Новости"

— С Галактионовым ты работал полгода — как тебе он как тренер?

— Даже несмотря на то что я мало играл, считаю Галактионова хорошим тренером для молодых футболистов. Да, с ним у меня было не так много игрового времени, но он многому меня научил. Это специалист, у которого могло бы здорово сложиться в Европе, если бы он этого захотел.

— Некоторые считают, что ты ушёл, потому что проиграл конкуренцию Артёму Дзюбе. Что ты на это скажешь?

— Нет-нет, это неправда. Артём — классный парень, качественный игрок, который тоже многому научил меня. Здорово, когда можно учиться чему-то у таких опытных спортсменов. У меня с ним хорошие взаимоотношения, так что причина ухода точно не в нём и не в конкуренции с ним.

— Какие отношения сложились с Дзюбой?

— Он очень весёлый, ему всегда хочется только побеждать, у него огромный опыт в футболе, которым он делится с молодыми игроками, а таких в «Локо» достаточно. Я сохраню о нём приятные воспоминания. Думаю, в России Дзюба — настоящая легенда, и это достойно уважения.

— В конце августа ты улетел во Францию на медосмотр. «Локо» заявил, что это было без согласия клуба. Как это выглядело с твоей стороны?

— 28 августа «Локо» дал мне возможность вернуться в Москву из Сочи. В это время мы всё ещё ждали соглашения между двумя клубами — у меня было несколько предложений из-за границы, на которые «Локо» постоянно отвечал отказом. 31 августа был единственный рейс, на котором я мог бы добраться до Франции и ещё успеть пройти там медосмотр и подписать с кем-то контракт. Если бы я на него не сел, то всё — других возможностей у меня уже бы не было. И я решил — ок, беру билеты и надеюсь, что клубы смогут договориться друг с другом. До полуночи 1 сентября эта надежда была во мне жива, но в итоге всё закончилось ничем. После этого я попросил руководство «Локо» дать мне еще несколько дней, чтобы поискать предложения в тех странах, где трансферное окно было ещё открыто, однако клуб по-прежнему отклонял все возможные варианты. Поэтому я должен был вернуться в Москву. И в итоге «Локо» принял предложение от «Зенита».

Источник: ФК "Зенит"

— Когда ты понял, что не получится перейти в «Метц»?

— До самой последней минуты работы трансферного окна мы пытались сделать всё возможное, чтобы клубы договорились. Я был на связи по телефону с Ульяновым, просил его: «Пожалуйста, примите это предложение». Я не совсем понимал, какую линию выстраивает «Локомотив» — к тому моменту уже совершенно не хотел оставаться. Всё это в комплексе ещё сильнее убедило меня в желании покинуть клуб — отношения с руководящими лицами были выяснены.

— Твой агент говорил, что ты очень просил «Локомотив» отпустить тебя.

— Это правда. Когда я вернулся из отпуска 17 июня, первое, что я сказал Галактионову и Ульянову: «Вы должны знать о моём желании». Они ответили: «Хорошо, мы понимаем. Будем ждать предложений». И затем предложения начали поступать, их было много, но на каждое клуб отвечал отказом.

— Во Франции закрылось трансферное окно. И ты вернулся в «Локо». Какое настроение было в этот момент?

— Я был расстроен! Не из-за моих одноклубников, не из-за главного тренера, потому что они-то как раз, зная всю ситуацию, поддерживали меня. В своих мыслях я старался продолжать оставаться профессионалом и был им до последней секунды, что провёл в «Локомотиве». Просто в какой-то момент полностью закончились какие-либо отношения с клубным руководством. Когда я вернулся в сентябре в Москву, то уже знал, что ещё есть возможность перейти в «Зенит» — и просто ждал, когда это произойдет.

Источник: ФК "Локомотив" Москва

Дмитрий Ульянов

— Как на тебя вышел «Зенит»?

— Два или три дня я был во Франции, после чего мой агент сказал, что существует вариант с «Зенитом», что петербуржцы хотят пригласить меня. Я ответил, что мне очень интересно их предложение, а вслед за этим «Локо» принял его. И я тогда немного удивился — ведь «Локо» отпустил меня в лучшую команду чемпионата, в чём смысл делать это? Но лично я был очень рад такому развитию событий, потому что прекрасно знал, какой великий это клуб, и понимал, что любой футболист, выступающий в России, хотел бы играть за «Зенит». Для меня это был счастливый момент.

— Были ли у тебя ещё варианты — возможно, в Азии, Саудовской Аравии?

— Да, были, но я предпочел остаться в России в составе такого большого клуба, как «Зенит», чем поехать на Ближний Восток. Я хотел играть в футбол и чувствую, что принял абсолютно верное решение — мне очень хорошо в этой команде, я счастлив, что принял этот вызов.

— Как быстро удалось договориться об аренде?

— Моментально! Как только я узнал, что «Зенит» интересуется мной, не думал и пары минут, сразу сказал агенту: «Погнали, надо соглашаться!» Как я уже сказал, меня удивило то, что «Локо» так быстро решил отпустить меня в «Зенит», но внутри чувствовал большую радость по этому поводу.

— Почему именно аренда — это твоё желание или желание клуба?

— Не знаю, стоит уточнить этот момент у клуба.

— «Зенит» обязан выкупить тебя летом 2024 года? Или трансфер от чего-то зависит?

— По этому вопросу тоже лучше обратиться в клуб.

Источник: ФК "Зенит"

— Не боишься хейта от болельщиков «Локо»? Некоторые считают, что ты предал клуб.

— Нет, никакого предательства не было. Я видел, что многие фанаты «Локо» были рассержены на меня, но думаю, что не все понимают ситуацию. Не знаю, почему «Локо» отклонял остальные предложения. В итоге трансфер в «Зенит» для «Локо» стал удачной сделкой, а я должен был думать о своей карьере, потому что хотел играть.

— Ты молодой футболист с европейским паспортом. В чём твоя мотивация играть в стране, клубы из которой не участвуют в еврокубках?

— Даже несмотря на отсутствие еврокубков, «Зенит» остаётся самым большим клубом России. Его инфраструктура, качество команды, болельщики клуба — всё это потрясающее и невероятное. Так что для меня это крутая возможность, и когда-нибудь, завершив карьеру, я буду с гордостью говорить, что защищал цвета «Зенита». Конечно, я мечтаю о том, чтобы вместе с командой вернуться в Лигу чемпионов, и надеюсь, что это произойдёт в ближайшем будущем.

— Твои конкуренты в «Зените» — Сергеев и Кассьерра.

— Во-первых, они отличные люди, которые очень добры ко мне. Ваня — весёлый, Матео тоже крутой, они старше меня, и я стараюсь научиться чему-нибудь у них. Оба — замечательные футболисты, которые забивают много мячей. И это круто, потому что, несмотря на конкуренцию, мы втроём хотим одного и того же — делать лучшее, на что мы способны, чтобы помочь команде завоевать чемпионство и Кубок страны.

— Вы говорили с тренером, на какой позиции он тебя видит — в центре или на фланге? Где тебе самому удобнее?

— Мне комфортно на всех позициях в нападении — слева, справа, в центре. И вообще, готов играть везде, где буду нужен главному тренеру.

— Сколько голов ты хочешь забить до конца сезона? Каким результатом будешь доволен?

— Я никогда прежде не забивал 20 мячей за один сезон в профессиональном футболе, так что мне бы хотелось попробовать покорить эту планку! Думаю, если это произойдёт, это будет означать, что мы с командой занимаем самое высокое место — а это то, к чему мы все стремимся.

— Какие твои цели на ближайшие годы — хочешь ли ты вернуться в топ-лигу?

— Мои ближайшие цели — взять с «Зенитом» главные трофеи: чемпионский титул и Кубок России.

Что думает о россиянах во Франции и о чём мечтает в ближайшие годы

— Насколько внимательно ты следишь за чемпионатом Франции? «Монако» в этом году сможет побороться за титул чемпионов?

— Разумеется, я слежу за Лигой 1, видел, что «Монако» очень-очень здорово стартовал в сезоне — у команды новый тренер, пришли новые игроки. Надеюсь, они смогут побороться за еврокубки — в прошлом сезоне попасть туда им не удалось. И надеюсь увидеть их в топ-3 команд по итогам французского чемпионата, это был бы очень хороший результат.

— В «Монако» играет Александр Головин. Ты с ним немного играл вместе. Как он тебе?

— Он волшебный, потрясающий футболист. Техничный: может делать с мячом всё, что пожелает. А сейчас он начал ещё и забивать много мячей! Саша — отличный парень, весёлый, но при этом настоящий работяга. Я желаю ему наколотить множество голов в этом сезоне и отдать кучу результативных передач.

— Какая у него репутация во Франции? Готов ли он уехать в более солидный клуб?

— Головин — один из лучших атакующих полузащитников Лиги 1, я в этом уверен. Сейчас он показывает очень качественный футбол в «Монако», и фанаты монегасков хотят, чтобы он остался. Но если он сможет уйти куда-нибудь на повышение, я пожелаю ему большой удачи! Не сомневаюсь, что ему это по силам.

Источник: AFP 2023

— Летом в «Гавр» уехал Далер Кузяев. Теперь он попадает в сборные тура. Как он тебе?

— Когда я смотрел матчи «Зенита» в чемпионате России, то этот парень постоянно был в движении, всё время бегал без остановки! Не знаю уж, сколько километров он наматывал за матч, но сейчас то же самое проделывает во Франции. Там очень силовой чемпионат, и Кузяев здорово в нём смотрится. Я слышал о Далере только хорошее и желаю ему, чтобы его команда с помощью многочисленных голов Далера поднялась в таблице как можно выше.

— Тебя считали одним из самых талантливых нападающих Франции. Как ты считаешь — ещё остаешься таким?

— Я не сравниваю себя с другими футболистами, просто пытаюсь играть в свой футбол, забивать свои мячи — и для меня это самое главное. Конечно, в голове у меня есть мечта — однажды выйти на поле в футболке сборной Франции. Для этого я должен быть сильнее, забивать как можно чаще за клуб, приносить ему пользу — и, надеюсь, благодаря этому стану ближе к вызову в национальную команду.

— Твоя мечта на ближайшие годы карьеры — какой ты её видишь?

— В первую очередь моя личная цель на это время — здоровье: моё и близких. А в профессиональном плане — завоевать множество трофеев, сыграть в Лиге чемпионов и выйти на поле в составе сборной Франции.

Автор: Дмитрий Зимин

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