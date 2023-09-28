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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Файзуллаев из ЦСКА — открытие чемпионата. Чем щуплый парень из Узбекистана собирается удивить РПЛ

Юркий и техничный полузащитник врывается в стартовый состав армейцев.

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Источник: Спорт-Экспресс

Этим летом ЦСКА приобрел у «Пахтакора» 19-летнего атакующего полузащитника Аббосбека Файзуллаева за 500 тысяч евро. Выбор армейцев в пользу вундеркинда из Узбекистана вызвал немало вопросов у болельщиков клуба, которые сомневались, что молодой неизвестный футболист способен усилить команду.

Однако юркий и техничный Аббос практически с первых матчей начал показывать себя. Если в поединках против «Динамо» и «Оренбурга» Файзуллаев провел на поле суммарно меньше 10 минут, то с «Крыльями Советов» Владимир Федотов доверил ему большую часть второго тайма. И Аббос ответил на доверие — отметился голевой передачей и был признан лучшим игроком встречи. В следующем туре с «Ростовом» футболист вышел в старте и забил дебютный гол за армейцев. Судя по восторженным отзывам в соцсетях, Файзуллаев постепенно становится новым любимчиком фанатов.

Самое время рассказать о том, как футболист из маленького городка Сырдарья добрался до РПЛ, сравнениях с Кагавой и его игровых качествах.

Источник: Спорт-Экспресс

Дебют в «Пахтакоре» и молодежной сборной Узбекистана. Почему на Аббоса лучше не кричать?

Файзуллаев — воспитанник главного клуба Узбекистана — «Пахтакора». В академии выделялся среди своих сверстников техникой работы с мячом и хорошей координированностью. Аббосбек одинаково здорово проявлял себя как в атакующей тройке на позиции в полуфланге, так и в роли классического латераля, отрабатывающего по всей бровке.

Весной 2021 года Файзуллаев впервые вышел на поле в футболке ташкентской команды. В том сезоне ему не удалось отличиться ни разу, несмотря на проведенные на поле 280 минут. Уже в чемпионате 2022 года Аббос закрепился в основе «Пахтакора»: провел 26 игр, забил восемь мячей и отдал две голевые передачи.

Также вингер привлек к себе повышенное внимание выступлениями за сборную Узбекистана U-20 (17 матчей, 5 голов, 3 ассиста) и U-23 (8 встреч, 1 забитый мяч). Кстати, весной 2023 года Файзуллаев выиграл молодежный Кубок Азии вместе со своей национальной командой. По ходу турнира Узбекистан победил Австралию и Южную Корею, а в финале был повержен Ирак. Благодаря этому триумфу молодежка прошла отбор на чемпионат мира U-20, где даже вышла из группы, но в ⅛ финала уступила Израилю. Аббос сыграл все восемь матчей, отметившись голом и голевой передачей.

В Азии Файзуллаева сразу же начали сравнивать с Синдзи Кагавой, японцем, известным по выступлениям за дортмундскую «Боруссию» и «МЮ». С раннего возраста Файзуллаев (рост — 167 см, вес — 57 килограммов) удивлял тренеров. И у них не было сомнений в том, что антропометрия в будущем ему не помешает. Скорее наоборот, сделает «штучным товаром».

Аббос — невероятно скромный и сдержанный человек. Чтобы показывать свой максимум на футбольном поле, ему необходима поддержка тренера.

«Файзуллаев очень скромный, воспитанный парень. У него от природы отличное понимание футбола — уже в 8−9 лет играл по-умному, — рассказывал первый тренер Дмитрий Ан Metaratings. — Если сильно на него накричать, то может обидеться, поэтому к нему нужно больше с поддержкой. Он не из тех игроков, на которых можно наорать, а потом он выйдет и всех на поле разнесет. Очень быстрым игроком я бы Аббоса не назвал — он скорее резкий, может раскачать на первом шаге».

Источник: Спорт-Экспресс

Аббосбек хорош не только на поле — к 19 годам знает четыре языка

Файзуллаев помимо техники достаточно хорош в физическом плане. Он способен делать за игру множество спринтов, выполняя также огромный объем черновой работы и отрабатывая сзади.

Однако главное его качество, конечно же, — работа с мячом. С ним в ногах Аббосбек умеет резко менять направление движения, не теряя при этом контроль. В большинстве случаев его прорывы к воротам соперника заканчиваются фолами — оппоненты просто не успевают за ним.

Кстати, узбекский Кагава, выступая за молодежные сборные, исполнял большую часть штрафных и угловых. А еще он способен отдать передачу или пробить как с левой, так и с правой ноги.

Еще играя за «Пахтакор», Файзуллаев начал готовить себя к европейской карьере, изучая иностранные языки. Уже сейчас он свободно говорит на русском и родном узбекском, а еще хорошо знает английский и испанский.

Летом Файзуллаев ждал предложений из европейских чемпионатов, но в итоге выбрал ЦСКА. Скоро мы увидим, путь какого соотечественника, игравшего в РПЛ, повторит Аббос: Остона Урунова, который не оправдал ожиданий в «Спартаке», или Элдора Шомуродова, перешедшего из «Ростова» транзитом через «Кальяри» в «Рому» к Жозе Моуриньо.

«Незадолго до перехода в ЦСКА мы с Аббосом встречались, в тот момент он еще не принял итоговое решение, но я ему посоветовал перейти в ЦСКА. Он говорил: “Хочу в Европу”. Я ему ответил: “Аббос, у тебя сейчас нет предложений из европейских чемпионатов, ЦСКА же станет отличным трамплином”. Тем более что уровень футбола в России повыше, чем в Узбекистане», — признался его первый тренер.

Источник: Спорт-Экспресс

Заиграл у Федотова с первых матчей, но еще рано делать выводы

В ЦСКА Файзуллаева пока используют на позиции под нападающим с возможностью смещения на фланг. Выйдя на замену с «Крыльями», Аббос заметно оживил игру своей команды, а также имел голевой момент на 70-й минуте после скидки Заболотного, но голкипера соперника спасла перекладина.

Однако результативным действием 21-й номер армейцев все равно отметился — отдал голевой пас на Федора Чалова.

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С «Ростовом» Файзуллаев вышел в старте, заняв позицию в атакующей тройке с Заболотным и Чаловым. Во втором тайме именно его гол (первый за ЦСКА) помог армейцам сравнять счет. Аббос открылся в штрафной площади под передачу Давилы и первым касанием отправил мяч точно в девятку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Результативный старт для новичка, но, как мы знаем, Федотов требует от своих футболистов много работать без мяча. При нем атакующее трио ЦСКА идет в контрпрессинг после потери, создавая давление на чужой половине поля.

Чтобы закрепиться в основе, Файзуллаеву придется привыкнуть к требованиям главного тренера, а также показывать постоянную работоспособность. Аббосу есть в чем прибавлять, например в физике — ему нужно обрасти мясом и окрепнуть. Получится у него в ЦСКА или нет — покажет время, но уже сейчас очевидно, что армейцы не прогадали с трансфером.

Источник: Спорт-Экспресс
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