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18:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Спартаке» Рассказова затравили, но в «Крыльях» он засверкал. Такой результативности вряд ли кто-то ждал

Николай готовится к матчу с бывшей командой.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Крылья Советов» — «Спартак»: матч, который еще весной воспринимался бы как битва аутсайдера с претендентом на медали, уже осенью становится центральной игрой тура. Причина этому — ярчайший старт самарской команды в этом сезоне, лучший в истории клуба. По итогам первых девяти туров «крылышки» заскочили на вторую строчку турнирной таблицы, забив 21 мяч — даже больше, чем «Зенит». В общем, к противостоянию «Крылья» и «Спартак» подходят на равных.

И есть в составе самарского клуба футболист, для которого эта игра точно будет особенной.

Бесконечные ошибки и продажа за 33 тысячи евро

Николай Рассказов дебютировал в первой команде «Спартака» в 19 лет. Имел хорошую прессу, получал комплименты от Карреры и готовился закрыть позицию правого защитника на годы вперед. Но после трех неплохих сезонов качество игры Николая стагнировало, а в какой-то момент показалось, что и вовсе начало стремительно падать.

Дном стал период при Руе Витории, пытавшемся вылепить из Рассказова центрального защитника в тройке. Что из этого вышло, никогда не забудут зрители матча «Спартак» — «Лестер» в октябре 2021-го. Рассказов был просто ужасен, а после игры словил дополнительную критику за фразу: «Много негатива, но я никого не убивал и не предавал, только мертвые не ошибаются».

После этого болельщики начали чуть ли не с лупой искать ошибки Рассказова в каждой следующей игре. Косяки реально были, и казалось, что футболист просто «поплыл». Виторию сменил Ваноли, за ним пришел Абаскаль, но ситуация у Рассказова не сильно менялась — постепенно Рассказов выпал из обоймы и проиграл конкуренцию более молодому Денисову. В «Спартаке» держаться за Николая не стали и свободным агентом (согласно Transfermarkt, за 33 тысячи евро, или три с небольшим миллиона рублей) отпустили в «Крылья Советов».

«Мы надеемся, что знаем, как сделать Рассказова сильнее, — говорил после трансфера тренер самарцев Игорь Осинькин в интервью “Чемпионату”. — У Николая есть потенциал. Мы рассчитываем, что после ухода из “Спартака” он перезагрузится. Возможно, ему важно какое-то время поиграть без такого давления, которое оказывается на футболистов красно-белых. Да, у Коли были там ошибки, были моменты, когда в “Спартаке” его хейтили за все — за что можно и нельзя. Но важно понять: совершенно неодаренные люди не сыграют в этом московском клубе такое количество матчей. Коля не просит особого отношения — его не надо вытаскивать из ямы».

В Самаре в Рассказова снова поверили как в игрока старта, способного решать на уровне РПЛ. Да и давление и зрительское внимание и правда уже не то, что было, когда он выходил на поле в красно-белой футболке. Что из этого вышло, мы видим сейчас — Николай стал одной из важнейших деталей механизма команды, которая сенсационно идет на втором месте. За 9 туров он набил 2+3 по «гол плюс пас» — лучший показатель среди номинальных защитников лиги. И это при том, что за 58 игр в РПЛ за все время выступлений в «Спартаке» у Рассказова накопилось лишь два гола и столько же результативных передач.

Николай Рассказов | Источник: Спорт-Экспресс

В чем секрет мощной игры в Самаре

Для начала стоит разобраться, в чем вообще причина успешного выступления «Крыльев» в этом сезоне.

Во-первых, впервые за несколько лет клубу удалось сохранить основной костяк — никто из лидеров не ушел, а из трансферов — подписание молодых Карпицкого, Бабкина и аренда у ЦСКА Ушакова. Плюс очень пригодился подтянутый из молодежки форвард Никита Салтыков, уже успевший дебютировать в сборной России. Теперь Салтыков блистает в атаке с опытным аргентинцем Гарре, на которого, по слухам, уже положил глаз «Зенит», а оборона с Солдатенковым и Евгеньевым с их первым пасом при поддержке пары опорников Бабкин — Костанца дает крепкую ось в центре поля. В общем, выстроенная Осинькиным система работает вне зависимости от лиц, исполняющих в ней роли.

Во-вторых, заметно прокачалась реализация. В прошлом сезоне «Крылья» забивали меньше ожидаемого (32 гола при 37,8 xG) и пропускали больше (45 пропущенных при 39,2 xGA), что вылилось в 12-е место в таблице при ожидаемом седьмом по xPTS. В этом чемпионате аномалия качнулась в другую сторону — 21 гол при 15,5 xG, 12 пропущенных при 11,3 xGA. Итог — второе место в реальности и четвертое по ожидаемым очкам. Это не говорит о том, что «Крылья» забрались так высоко незаслуженно, скорее, о роли случая, который очень важен в футболе. Да и сам Осинькин признает, что во второй половине первого круга после «Спартака» команде еще предстоят игры с «Зенитом» и «Краснодаром», где потери очков весьма вероятны.

Теперь к Рассказову. Всплеску его результативности тоже есть объяснение — еще в прошлом сезоне тренер в семи из 17 игр выпускал его на позиции правого вингера в системе 4−2−3−1 или правого полузащитника в 4−4−2. Не сказать, что это было дико эффективно (за половину сезона у Николая набрался гол в чемпионате и ассист в Кубке), но эксперимент точно не был провальным. Тем более Рассказов всегда славился в первую очередь рейдами на чужую половину поля, чем игрой в защите. Да и вообще Рассказов закрывал позиции и справа, и слева в обороне.

«Посмотрим, как мы будем использовать Рассказова дальше, — говорил тогда Осинькин. — Мы понимали, что с его возможностями эта опция у нас есть. В силу определенных причин Гарре не мог против ЦСКА играть в стартовом составе, и мы решили, что сыграем так с Рассказовым в полузащите. Один из плюсов Николая — его универсальность».

В этом сезоне ситуация та же, но уже в девяти из 13 матчей Николай выходит на позиции в атакующей четверке. Правда, роль у него гибридная. Вот тепловая карта матча с ЦСКА, где видно, как Рассказов при переходе в оборону занимает позицию правого защитника, а «Крылья» переходят на игру с пятеркой игроков обороны.

Источник: Тепловая карта Рассказова в матче с ЦСКА

В такой модели раскрываются лучшие качества Рассказова и нивелируются его слабые стороны. Сзади есть надежная страховка в лице Бейла, впереди — возможность использовать свою скорость, как в матче с «Локомотивом».

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Или для классических кроссов, как было в игре с «Факелом».

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Или вот пример нестандартного хода, когда Рассказов внезапно сместился в центр поля и разогнал атаку, которую сам же и завершил. Такого от него вряд ли кто-то ожидал.

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«Рассказов расстроен, что ушел из “Спартака”? Нет. Наверное, он чувствует небольшое облегчение, — рассказывает о партнере Владислав Шитов, игравший с Николаем за красно-белых. — В “Спартаке” у него был непростой период. Сейчас начинается новая глава, в “Крыльях” дышится полегче, нет такого давления. Он очень мотивирован, это видно».

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