Акинфеев оценил совет Карпина российским футболистам уезжать

Ранее Карпин после ничьей в товарищеском матче с командой Катара (1:1) заявил, что российским футболистам нужно уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ) в иностранные клубы, если есть такая возможность.

«Совершенно нормально отнесся к этим словам — пускай едут. Если их кто-то там ждет — то пожалуйста. Кузяев уехал, Саша Головин там уже шесть лет играет. Почему нет? Если есть предложение и ты готов попробовать свои силы в европейском чемпионате, условно, в “Реале” или “Барселоне”, либо как Головин в “Монако” — вперед. Никто не скажет, это плохо или хорошо», — заявил Акинфеев «Российской газете».

По словам голкипера, каждый футболист должен сам сделать выбор.

«Захотел — уехал, попробовал. Получилось — окей. Нет — ну извините. У каждого своя дорога, и каждый пускай сам решает, что делать в этой жизни», — добавил он.