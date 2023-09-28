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19:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Акинфеев оценил совет Карпина российским футболистам уезжать

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оценил слова главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, который ранее призвал футболистов уезжать в зарубежные чемпионаты.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

Ранее Карпин после ничьей в товарищеском матче с командой Катара (1:1) заявил, что российским футболистам нужно уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ) в иностранные клубы, если есть такая возможность.

«Совершенно нормально отнесся к этим словам — пускай едут. Если их кто-то там ждет — то пожалуйста. Кузяев уехал, Саша Головин там уже шесть лет играет. Почему нет? Если есть предложение и ты готов попробовать свои силы в европейском чемпионате, условно, в “Реале” или “Барселоне”, либо как Головин в “Монако” — вперед. Никто не скажет, это плохо или хорошо», — заявил Акинфеев «Российской газете».

По словам голкипера, каждый футболист должен сам сделать выбор.

«Захотел — уехал, попробовал. Получилось — окей. Нет — ну извините. У каждого своя дорога, и каждый пускай сам решает, что делать в этой жизни», — добавил он.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе армейцев он стал шестикратным чемпионом России, завоевал по семь Кубков и Суперкубков страны, а также выиграл Кубок УЕФА. За сборную России Акинфеев провел более ста матчей, выиграл бронзу Евро-2008.

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