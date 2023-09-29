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11:54 (мск), источник: Известия

Солодный прием: ФАС поддержала возврат рекламы пива на стадионы

Общественники выступают против — они считают, что алкоголь сделает фанатов агрессивными.

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Источник: РИА "Новости"

Реклама пива может вернуться на стадионы. ФАС концептуально поддержала снятие запрета на такое продвижение. Об этом говорится в документах службы, с которыми ознакомились «Известия». Ранее с таким предложением в адрес депутата «Единой России» Михаила Романова обратился футбольный клуб «Зенит»: он попросил разрешить продажу и рекламу алкогольного напитка на аренах и во время трансляций. Парламентарий, в свою очередь, направил запрос ведомствам. Эксперты уже высказываются против — по их мнению, алкоголь делает болельщиков более агрессивными. Но производители возразили: в Европе, Азии и Южной Америке, где этот напиток можно продавать на стадионах, никаких серьезных инцидентов не происходит.

«Зенит» пошел в атаку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) концептуально поддержала возвращение рекламы пива и пивных напитков на стадионы. Об этом говорится в письме службы в адрес Минфина. «Известия» ознакомились с документом. Антимонопольщики уточнили, что действующий запрет можно снять в том случае, если власти всё же разрешат продажи слабоалкогольных напитков на арене во время игры.

Минфин собирает позиции министерств по поводу продаж пива, а также в отношении его рекламы на стадионах и во время трансляций. Дело в том, что в адрес ведомства поступило письмо от депутата «Единой России» Михаила Романова. К нему обратились футбольные клубы, в том числе «Зенит». Спортсмены просили посодействовать: эти напитки следует вернуть на арены, плюс разрешить их рекламу во время игры и трансляций.

Источник: РИА "Новости"

При этом ФАС не согласится отменить запрет на рекламу пива во время трансляций игр, следует из письма службы. Она напомнила, что сейчас компании могут продвигать свою безалкогольную продукцию на ТВ. А значит, потребитель получает общее представление о товарном знаке напитков (он общий для продукции с градусом и без него). Поэтому в дополнительном продвижении нет смысла. Действующие нормы «позволяют обеспечить необходимый баланс» между поддержанием интереса к бренду и продвижением именно безалкогольной продукции.

«Известия» направили запрос в Минпромторг, который переадресовал его в Министерство финансов. В Минфине и Минздраве на вопросы не ответили.

Депутат Михаил Романов сказал «Известиям», что поддерживает возвращение пива на стадионы. Он подчеркнул, что сейчас на их территории работают рестораны с лицензиями на продажу алкоголя — как крепкого, так и слабого. И те болельщики, которые приобрели билеты в VIP-ложу, уже имеют доступ к алкоголю.

— Задача — сгладить создавшуюся ситуацию: почему одним можно потреблять алкоголь на трибунах, а другим нет? — отметил парламентарий.

В клубах «Зенит», ЦСКА, «Факел» «Известиям» не предоставили дополнительных комментариев.

Комфорт против погромов

— Запрет на рекламу и продажу пива на стадионах во время футбольных матчей появился в середине 2000-х годов (в 2005 году. — «Известия»), и мы прикладывали немало усилий, чтобы добиться его отмены, — рассказал «Известиям» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Мы — это практически вся Премьер-лига тех лет, будь то руководство РПЛ или главы клубов.

Он пояснил, что пиво на трибунах продавали в пластиковых стаканчиках, которые нельзя, например, бросить на поле. Кроме того, у современных стадионов есть VIP-ложи, где предлагают алкоголь, включая пиво, добавил он.

Поэтому, по его словам, лучше разрешить пиво на стадионах: это привлекает болельщиков. Он уверен, что такой подход не обернется значительными проблемами: ведь на чемпионате мира — 2018 по футболу в России продавали пиво на аренах.

Возвращение этого алкогольного напитка на стадионы не создаст проблем для властей и граждан, считает президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов.

— Если болельщики ничего не нарушают, то необязательно им запрещать пить пиво на стадионе. Если кто-то нарушит правила на территории арены, то мы легко можем их найти и наказать: например, ограничить их доступ на матчи — у нас система, которая позволяет это сделать, — сказал он «Известиям».

Ассоциация производителей пива, солода и напитков поддерживает возвращение такой продукции на трибуны. Эта мера, безусловно, поможет финансово поддержать спорт, в том числе региональный, пивоваренную и смежные индустрии, сказали «Известиям» в организации.

Источник: РИА "Новости"

— Такой шаг будет способствовать сбалансированному развитию каналов продаж различных форматов. Тем более продажа пива на стадионах в Европе, Азии и Южной Америке не приводит к повышению агрессивности фанатов, а напротив — это один из атрибутов культуры боления, — отметили там. — Что касается разрешения рекламы, то это позволит информировать совершеннолетних потребителей о наличии продукта на трибунах, проводить социальные и имиджевые кампании, например, направленные на ответственное потребление.

Общественники высказались против возврата пива на стадионы, ведь его отменили неслучайно.

Глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин привел в пример случай в центре Москвы, который произошел в 2002 году. Тогда российские болельщики начали громить автомобили на Манежной площади после проигрыша национальной сборной в матче с Японией. Тогда пострадало 79 человек, среди них были и сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, часть аудитории стадионов — несовершеннолетние, напомнил он. Поэтому рекламу, продажу и употребление алкоголя можно трактовать как их вовлечение в потребление, что грозит административной и уголовной ответственностью.

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