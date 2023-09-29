Солодный прием: ФАС поддержала возврат рекламы пива на стадионы

Реклама пива может вернуться на стадионы. ФАС концептуально поддержала снятие запрета на такое продвижение. Об этом говорится в документах службы, с которыми ознакомились «Известия». Ранее с таким предложением в адрес депутата «Единой России» Михаила Романова обратился футбольный клуб «Зенит»: он попросил разрешить продажу и рекламу алкогольного напитка на аренах и во время трансляций. Парламентарий, в свою очередь, направил запрос ведомствам. Эксперты уже высказываются против — по их мнению, алкоголь делает болельщиков более агрессивными. Но производители возразили: в Европе, Азии и Южной Америке, где этот напиток можно продавать на стадионах, никаких серьезных инцидентов не происходит.

«Зенит» пошел в атаку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) концептуально поддержала возвращение рекламы пива и пивных напитков на стадионы. Об этом говорится в письме службы в адрес Минфина. «Известия» ознакомились с документом. Антимонопольщики уточнили, что действующий запрет можно снять в том случае, если власти всё же разрешат продажи слабоалкогольных напитков на арене во время игры.

Минфин собирает позиции министерств по поводу продаж пива, а также в отношении его рекламы на стадионах и во время трансляций. Дело в том, что в адрес ведомства поступило письмо от депутата «Единой России» Михаила Романова. К нему обратились футбольные клубы, в том числе «Зенит». Спортсмены просили посодействовать: эти напитки следует вернуть на арены, плюс разрешить их рекламу во время игры и трансляций.

При этом ФАС не согласится отменить запрет на рекламу пива во время трансляций игр, следует из письма службы. Она напомнила, что сейчас компании могут продвигать свою безалкогольную продукцию на ТВ. А значит, потребитель получает общее представление о товарном знаке напитков (он общий для продукции с градусом и без него). Поэтому в дополнительном продвижении нет смысла. Действующие нормы «позволяют обеспечить необходимый баланс» между поддержанием интереса к бренду и продвижением именно безалкогольной продукции.

«Известия» направили запрос в Минпромторг, который переадресовал его в Министерство финансов. В Минфине и Минздраве на вопросы не ответили.

Депутат Михаил Романов сказал «Известиям», что поддерживает возвращение пива на стадионы. Он подчеркнул, что сейчас на их территории работают рестораны с лицензиями на продажу алкоголя — как крепкого, так и слабого. И те болельщики, которые приобрели билеты в VIP-ложу, уже имеют доступ к алкоголю.

— Задача — сгладить создавшуюся ситуацию: почему одним можно потреблять алкоголь на трибунах, а другим нет? — отметил парламентарий.

В клубах «Зенит», ЦСКА, «Факел» «Известиям» не предоставили дополнительных комментариев.

Комфорт против погромов

— Запрет на рекламу и продажу пива на стадионах во время футбольных матчей появился в середине 2000-х годов (в 2005 году. — «Известия»), и мы прикладывали немало усилий, чтобы добиться его отмены, — рассказал «Известиям» бывший президент «Локомотива» Николай Наумов. — Мы — это практически вся Премьер-лига тех лет, будь то руководство РПЛ или главы клубов.

Он пояснил, что пиво на трибунах продавали в пластиковых стаканчиках, которые нельзя, например, бросить на поле. Кроме того, у современных стадионов есть VIP-ложи, где предлагают алкоголь, включая пиво, добавил он.

Поэтому, по его словам, лучше разрешить пиво на стадионах: это привлекает болельщиков. Он уверен, что такой подход не обернется значительными проблемами: ведь на чемпионате мира — 2018 по футболу в России продавали пиво на аренах.

Возвращение этого алкогольного напитка на стадионы не создаст проблем для властей и граждан, считает президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов.

— Если болельщики ничего не нарушают, то необязательно им запрещать пить пиво на стадионе. Если кто-то нарушит правила на территории арены, то мы легко можем их найти и наказать: например, ограничить их доступ на матчи — у нас система, которая позволяет это сделать, — сказал он «Известиям».

Ассоциация производителей пива, солода и напитков поддерживает возвращение такой продукции на трибуны. Эта мера, безусловно, поможет финансово поддержать спорт, в том числе региональный, пивоваренную и смежные индустрии, сказали «Известиям» в организации.

— Такой шаг будет способствовать сбалансированному развитию каналов продаж различных форматов. Тем более продажа пива на стадионах в Европе, Азии и Южной Америке не приводит к повышению агрессивности фанатов, а напротив — это один из атрибутов культуры боления, — отметили там. — Что касается разрешения рекламы, то это позволит информировать совершеннолетних потребителей о наличии продукта на трибунах, проводить социальные и имиджевые кампании, например, направленные на ответственное потребление.

Общественники высказались против возврата пива на стадионы, ведь его отменили неслучайно.

Глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин привел в пример случай в центре Москвы, который произошел в 2002 году. Тогда российские болельщики начали громить автомобили на Манежной площади после проигрыша национальной сборной в матче с Японией. Тогда пострадало 79 человек, среди них были и сотрудники правоохранительных органов.