«Деньги меня не волнуют». Салтыков — о возможном переходе в топ-клуб РПЛ

«Что касается слухов о моём будущем, то я игрок “Крыльев” ― хочу играть за эту команду. Если будет вариант с топ-клубом РПЛ, я как минимум подумаю. Надо понимать, какой клуб. Меня деньги не волнуют, мне будет важно поговорить с тренером, понять его видение», — сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.