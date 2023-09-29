«Урал» в меньшинстве сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Максим Осипенко (33-я минута, с пенальти) и Илья Вахания (47). У гостей отличились Гильермо Шеттине (4) и Андрей Егорычев (17), который на 79-й минуте был удален с поля.

Команда Валерия Карпина не может победить на протяжении шести матчей, «Урал» не побеждает в пяти встречах подряд.

«Урал» (15 очков) занимает седьмое место в таблице РПЛ, ростовчане (10) идут на 11-й строчке.