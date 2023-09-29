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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
21:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Урал» в меньшинстве сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Футбольный клуб «Ростов» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ростов
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Источник: Пресс-служба клуба "Ростов"

Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Максим Осипенко (33-я минута, с пенальти) и Илья Вахания (47). У гостей отличились Гильермо Шеттине (4) и Андрей Егорычев (17), который на 79-й минуте был удален с поля.

Команда Валерия Карпина не может победить на протяжении шести матчей, «Урал» не побеждает в пяти встречах подряд.

«Урал» (15 очков) занимает седьмое место в таблице РПЛ, ростовчане (10) идут на 11-й строчке.

В следующем туре екатеринбуржцы 7 октября примут столичный «Локомотив», «Ростов» в тот же день сыграет в гостях с «Краснодаром».

Ростов
2:2
Первый тайм: 1:2
Урал
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