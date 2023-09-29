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29 сентября, источник: БЕЛТА

«Урал» Виктора Гончаренко не удержал победу над «Ростовом» в чемпионате России по футболу

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Урала» под началом белорусского специалиста Виктора Гончаренко не удержали победу над «Ростовом» в гостевом матче десятого тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В первом тайме уральцы выигрывали 2:0, а потом пропустили два мяча, завершив встречу вничью — 2:2. Белорусский защитник уральского клуба Владислав Малькевич вышел на замену на 61-й минуте, Егор Филипенко — на 82-й.

Завтра футболисты «Оренбурга» с белорусами Михаилом Сиваковым, Кириллом Капленко, Юрием Ковалевым и Кириллом Печениным в составе примут на своем поле действующего чемпиона России питерский «Зенит». В Казани местный «Рубин», за который выступают белорусы Александр Мартынович и Виталий Лисакович, сыграет у себя дома с лидерами российской премьер-лиги футболистами «Краснодара».

После девяти игровых дней турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», в активе которого 21 очко, у «Крыльев Советов» 18 зачетных баллов, на одно очко меньше у «Зенита».

Ростов
2:2
Первый тайм: 1:2
Урал
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