«Урал» Виктора Гончаренко не удержал победу над «Ростовом» в чемпионате России по футболу

В первом тайме уральцы выигрывали 2:0, а потом пропустили два мяча, завершив встречу вничью — 2:2. Белорусский защитник уральского клуба Владислав Малькевич вышел на замену на 61-й минуте, Егор Филипенко — на 82-й.

Завтра футболисты «Оренбурга» с белорусами Михаилом Сиваковым, Кириллом Капленко, Юрием Ковалевым и Кириллом Печениным в составе примут на своем поле действующего чемпиона России питерский «Зенит». В Казани местный «Рубин», за который выступают белорусы Александр Мартынович и Виталий Лисакович, сыграет у себя дома с лидерами российской премьер-лиги футболистами «Краснодара».