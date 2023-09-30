Матчами с участием ЦСКА и «Зенита» продолжится программа 10-го тура РПЛ

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 10, 30.09.2023, 12:00 Оренбург - Зенит -

В первом матче дня петербургский «Зенит» на выезде сыграет с «Оренбургом», встреча начнется в 12:00 мск. Сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 9 матчах. «Оренбург» с 8 очками располагается на 13-й позиции. Обе команды подходят к игре с поражением в прошлом туре, «Зенит» на своем поле уступил столичному «Локомотиву» (1:2), «Оренбург» в гостях оказался слабее «Пари Нижний Новгород» (1:3). Для «Оренбурга» это поражение стало первым после назначения на пост главного тренера Давида Деограсии 22 августа. В прошлом сезоне «Оренбург» дома сыграл вничью с «Зенитом» (2:2), а на выезде уступил со счетом 0:8.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что раннее начало матча является неудобством для игроков. «Как готовиться после поражений? Ничего страшного, поражения тоже часть нашей работы, невозможно всегда выигрывать, наша работа — в том, чтобы выигрывать чаще, а проигрывать реже, — сказал Семак, комментарий которого приводит пресс-служба “Зенита”. — Конечно, раннее начало матча — неудобство и для игроков, и для болельщиков. Тем не менее условия равны для всех, будем исходить из тех условий, которые есть».

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 10, 30.09.2023, 16:30 Рубин - Краснодар -

В другом матче дня казанский «Рубин» дома сыграет с «Краснодаром», встреча начнется в 16:30 мск. Краснодарская команда с 21 очком продолжает лидировать в турнирной таблице, «Рубин» с 9 очками располагается на 12-й позиции. «Краснодар» остается единственной командой, которая еще не проиграла в этом сезоне чемпионата России, подопечные Владимира Ивича одержали девять побед и три раза сыграли вничью. При этом «быки» потерпели два поражения на групповом этапе «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России, уступив московским «Спартаку» (1:2) и «Динамо» (3:4).

В последний раз «Рубин» на своем поле побеждал «Краснодар» 9 июля 2020 года, тогда встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу казанцев.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 10, 30.09.2023, 14:45 Локомотив - Пари Нижний Новгород -

«Локомотив» и ЦСКА сыграют дома

Также в субботу «Локомотив» на своем поле примет «Пари НН», встреча начнется в 14:15 мск. Железнодорожники занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Нижегородская команда с 14 очками располагается на 8-й позиции. Эта игра станет седьмой между командами в официальных турнирах, «Пари НН» побеждал один раз, это случилось 31 августа 2022 года в матче Фонбет — Кубка России, встреча завершилась со счетом 2:0.

Двукратный обладатель Кубка России в составе «Локомотива» Дмитрий Булыкин считает, что на команду в худшую сторону может повлиять победа над «Зенитом». «Ожидаю много голов, команды захотят выиграть и показать хорошую игру с большой самоотдачей, — сказал Булыкин ТАСС. — Посмотрим, в какой форме будет находиться “Локомотив” после победы над “Зенитом”. Я скажу, что “Нижний Новгород” такой соперник, которого просто так не обыграешь, в прошлой встрече они это показали, поэтому будет очень интересная игра. “Локомотив”, возможно, выйдет немножко расслабленным после “Зенита”, но команда может за это поплатиться, учитывая, каким [главный тренер “Пари НН”] Сергей Юран является мотиватором. Я думаю, он настроит команду очень хорошо на “Локомотив”.

Булыкин считает, что в матче с «Пари НН» будут шансы на голы у нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы. «Да, пора Дзюбе уже забивать, потому что играет на команду, принимает, борьбу выигрывает, это плюс для любого нападающего, — отметил Булыкин. — Но нападающему важны голы, поэтому, безусловно, он будет стараться забить. “Нижний Новгород” — это тот клуб, которому он может забить, у него будут возможности, главное, чтобы он их реализовал».

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 10, 30.09.2023, 19:00 ЦСКА - Балтика -

В другом матче дня ЦСКА на своем поле примет калининградскую «Балтику», встреча начнется в 19:00 мск. Армейский клуб занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Балтика» с 7 очками располагается на 14-й позиции. ЦСКА подходит к игре с серией из шести матчей без поражений, в последний раз красно-синие уступили «Динамо» (1:2) в матче РПЛ 19 августа. «Балтика» в прошлом туре одержала вторую победу в текущем сезоне РПЛ, обыграв на своем поле грозненский «Ахмат» (1:0).