«Оренбург» — «Зенит»: Адамов и Васютин в старте, Марин и Изидор в запасе
Стали известны составы «Оренбурга» и «Зенита» на матч 10-го тура РПЛ.
Зенит
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
Стали известны составы «Оренбурга» и «Зенита» на матч 10-го тура РПЛ.
«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Капленко, Ковалев, Башич, Вера, Воробьев, Мансилья.
Запасные: Кеняйкин, Сиваков, Полуяхтов, Хотулев, Печенин, Титков, Оганесян, Михайлов, Марин, Флорентин, Обухов, Куэро.
«Зенит»: Васютин, Марио Фернандес, Круговой, Дуглас Сантос, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев.
Запасные: Адамов, Королев, Чистяков, Родригао, Ренан, Ерохин, Сутормин, Коваленко, Ду Кейрос, Изидор.
Матч пройдет в Оренбурге и начнется в 12:00 мск.