Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Оренбург
Зенит
31
Футбол. Зарубежный
14:30
Астон Вилла
Брайтон
Футбол. Премьер-лига
14:45
Локомотив
Пари Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
15:00
Хетафе
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Наполи
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Краснодар
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
Унион Б
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
17:15
Райо Вальекано
Мальорка
Футбол. Зарубежный
18:00
Клермон Фут
ПСЖ
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Балтика
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Лацио
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
19:30
Жирона
Реал
Футбол. Зарубежный
19:30
РБ Лейпциг
Бавария
Футбол. Зарубежный
21:45
Салернитана
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Реал Сосьедад
Атлетик
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Марсель
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
29.09
Ростов
Урал
22
25.09
Факел
Рубин
01
24.09
Ростов
ЦСКА
33
24.09
Краснодар
Урал
20
24.09
Зенит
Локомотив
12
24.09
Пари Нижний Новгород
Оренбург
31
23.09
Спартак
Динамо
10
23.09
Балтика
Ахмат
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Алан Дзагоев рассказал, почему решил не оставаться в России и уехал в Грецию

Полузащитник греческой «Ламии» Алан Дзагоев рассказал, почему решил не оставаться в России.

ЦСКА
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Почему решил не оставаться в России? Какие-то варианты были, но до конкретики так и не дошло. Агентство Паши Мамаева нашло мне один вариант в России, но в этот момент я уже договорился с “Ламией”. Повторюсь, греки были самыми настойчивыми — даже не надо было думать. Костас Палеологос нашёл команду, а агентство Мамаева помогало с переходом», — сказал Дзагоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Предыдущим клубом 33-летнего Алана Дзагоева был казанский «Рубин». В сезоне-2022/2023 Мелбет Первой лиги Дзагоев провёл 20 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Ранее он выступал за московский ЦСКА в период с 2008 по 2022 год, где стал трёхкратным чемпионом России.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россия возвращается в мировой спорт. Истерики соперников это не остановят
Третий день суда над Камилой Валиевой! Онлайн
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь