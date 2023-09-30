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13:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Марио Фернандес получил травму на девятой минуте матча с «Оренбургом»

Футболист «Зенита» Фернандес был заменен на 9-й минуте матча с «Оренбургом».

Зенит
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Защитник петербургского «Зенита» Марио Фернандес был вынуждено заменен на девятой минуте матче 10-го тура чемпионата России, сообщается в официальном Telegram-канале футбольного клуба.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 10, 30.09.2023, 12:00

Оренбург3Зенит1

Встреча проходит в субботу в Оренбурге. Вместо Фернандеса на поле вышел Алексей Сутормин.

Минувшим летом «Зенит» подписал контракт с Фернандесом, который на протяжении 10 лет представлял московский ЦСКА, а после сезона-2021/22 приостановил контракт со столичным клубом и перешел в бразильский «Интернасьонал». В текущем сезоне 33-летний защитник вышел на поле в 12 матчах.

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