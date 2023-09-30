Марио Фернандес получил травму на девятой минуте матча с «Оренбургом»

Минувшим летом «Зенит» подписал контракт с Фернандесом, который на протяжении 10 лет представлял московский ЦСКА, а после сезона-2021/22 приостановил контракт со столичным клубом и перешел в бразильский «Интернасьонал». В текущем сезоне 33-летний защитник вышел на поле в 12 матчах.