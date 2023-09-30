«Зенит» пропустил три гола в первом тайме матча РПЛ впервые с марта 2007 года

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 10, 30.09.2023, 12:00 Оренбург 3 Зенит 1

В последний раз петербуржцы пропускали столько до перерыва в игре чемпионата России от московского «Спартака» 16 лет назад или 472 матча назад ещё при Дике Адвокате.

Напомним, в эти минуты проходит встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и петербургским «Зенитом». Матч проводится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

Уже на второй минуте матча бразильский нападающий Густаво Мантуан открыл счёт и вывел петербуржцев вперёд. Всего через пять минут Дмитрий Воробьёв сравнял счёт.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253812&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На девятой минуте защитник «Зенита» Марио Фернандес ушёл с поля, получив травму. В середине первого тайма защитник «Оренбурга» Матиас Перес забил второй мяч своей команды.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253813&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На 36-й минуте аргентинский нападающий хозяев Брайан Мансилья увеличил преимущество оренбуржцев.