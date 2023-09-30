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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» пропустил три гола в первом тайме матча РПЛ впервые с марта 2007 года

Впервые с марта 2007 года санкт-петербургский «Зенит» пропустил три мяча в первом тайме матча Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

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Источник: Официальная страница ФК "Оренбург" в VK
Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 10, 30.09.2023, 12:00

Оренбург3Зенит1

В последний раз петербуржцы пропускали столько до перерыва в игре чемпионата России от московского «Спартака» 16 лет назад или 472 матча назад ещё при Дике Адвокате.

Напомним, в эти минуты проходит встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и петербургским «Зенитом». Матч проводится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

Уже на второй минуте матча бразильский нападающий Густаво Мантуан открыл счёт и вывел петербуржцев вперёд. Всего через пять минут Дмитрий Воробьёв сравнял счёт.

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На девятой минуте защитник «Зенита» Марио Фернандес ушёл с поля, получив травму. В середине первого тайма защитник «Оренбурга» Матиас Перес забил второй мяч своей команды.

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На 36-й минуте аргентинский нападающий хозяев Брайан Мансилья увеличил преимущество оренбуржцев.

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