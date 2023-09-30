«Зенит» проиграл «Оренбургу» и потерпел второе поражение подряд в РПЛ
Встреча закончилась со счетом 3:1, все мячи были забиты в первом тайме.
Встреча закончилась со счетом 3:1, все мячи были забиты в первом тайме.
ОРЕНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Оренбург» со счетом 3:1 на своем поле обыграл петербургский «Зенит» в матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Газовик».
Забитыми мячами в составе «Оренбурга» отметились Дмитрий Воробьев (7-я минута), Матиас Перес (25), Брайан Мансилья (36). У проигравших отличился Густаво Мантуан (2).
«Зенит» пропустил три мяча в первом тайме матча чемпионата России впервые с марта 2007 года. Тогда петербуржцы со счетом 1:3 проиграли московскому «Спартаку». Последний раз «Зенит» потерпел в чемпионате России два поражения подряд в октябре 2021 года. Тогда команда из Санкт-Петербурга уступила «Сочи» (1:2) и тульскому «Арсеналу» (1:2).
«Оренбург» впервые в истории победил «Зенит». Ранее команды играли восемь раз, семь матчей завершились победой петербургского клуба, еще одна встреча закончилась вничью.
После победы «Оренбург» поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету подопечных Давида Деограсии 11 очков. «Зенит» идет третьим с 17 очками. В следующем туре «Оренбург» 7 октября в Калининграде сыграет с местной «Балтикой», «Зенит» в тот же день на выезде сыграет с «Сочи».