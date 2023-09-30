«Зенит» проиграл «Оренбургу» и потерпел второе поражение подряд в РПЛ

ОРЕНБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Оренбург» со счетом 3:1 на своем поле обыграл петербургский «Зенит» в матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Газовик».

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Забитыми мячами в составе «Оренбурга» отметились Дмитрий Воробьев (7-я минута), Матиас Перес (25), Брайан Мансилья (36). У проигравших отличился Густаво Мантуан (2).

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«Зенит» пропустил три мяча в первом тайме матча чемпионата России впервые с марта 2007 года. Тогда петербуржцы со счетом 1:3 проиграли московскому «Спартаку». Последний раз «Зенит» потерпел в чемпионате России два поражения подряд в октябре 2021 года. Тогда команда из Санкт-Петербурга уступила «Сочи» (1:2) и тульскому «Арсеналу» (1:2).

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«Оренбург» впервые в истории победил «Зенит». Ранее команды играли восемь раз, семь матчей завершились победой петербургского клуба, еще одна встреча закончилась вничью.

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