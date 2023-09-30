«Зенит» выдал худший первый тайм за 16 лет! И впервые в истории влетел «Оренбургу»

Команда Сергея Семака потерпела второе поражение подряд. Хотя нанесла нереальное количество ударов по воротам Сысуева.

Программу 10-го тура открыл матч в Оренбурге. Игра с участием действующего чемпиона принесла неожиданный результат.

«Зенит» приехал в Оренбург без нескольких футболистов основной обоймы. Вратарь Михаил Кержаков, защитник Вячеслав Караваев и нападающий Матео Кассьерра остались в Санкт-Петербурге. Перед матчем главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что у всех троих есть небольшие проблемы со здоровьем. Кассьерра мощно провёл первую часть сезона — восемь голов в девяти матчах РПЛ. Неудивительно, что колумбиец возглавил список лучших бомбардиров РПЛ.

Команды очень бодро начали матч — к седьмой минуте на табло горели две единицы. Сначала удивило то, сколько времени оборона «Оренбурга» предоставила Густаво Мантуану. Бразилец спокойно принял мяч в штрафной соперника, обработал и точно направил его в самый угол. В последний момент удар Мантуна пытались заблокировать, но было слишком поздно.

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Впрочем, хозяева довольно быстро нашли достойный ответ. И на этот раз со знаком минус отметились защитники «Зенита». До сих пор непонятно, почему никто толком не мешал бить Дмитрию Воробьёву — футболист «Оренбурга» головой замкнул навес с фланга Брайана Мансильи. Возможно, защитники обеих команд просто как следует не проснулись, учитывая ранее начало матча (12:00 мск).

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Сразу после пропущенного мяча «Зениту» пришлось делать вынужденную замену. По всей видимости, искусственный газон в Оренбурге негативно сказался на организме Марио Фернандеса. Бразилец с российским паспортом отыграл всего девять минут, после чего уступил место на поле Алексею Сутормину. Очень событийное начало матча!

Думаете, на этом проблемы «Зенита» в первом тайме закончились? Вовсе нет. Команды не сыграли и получаса, как гости уже «горели». На этот раз на помощь «Оренбургу» пришёл стандарт. После углового последовала скидка на набежавшего Матиаса Переса, и тот отличился во втором матче подряд. И снова есть большие вопросы к игре «Зенита» в обороне.

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Видимо, успешный сценарий матча так вскружил голову игрокам «Оренбурга», что они едва не «привезли» себе гол на ровном месте. Вендел обокрал Ренато Гойковича и вывалился один на один с вратарём, однако Николай Сысуев справился с ударом бразильца. Реализуй Вендел этот шанс, мы бы увидели четыре гола к 30-й минуте.

А вот «Оренбург» прощать соперника не стал. Хозяева ещё до перерыва оформили третий гол усилиями Мансильи. Аргентинец нанёс идеальный по точности удар в дальний угол, а вратарь Александр Васютин свою команду не спас.

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«Зенит» в третий раз в сезоне пропустил три мяча. До этого «трёшку» команде Семака отгрузили «Динамо» (в РПЛ) и «Ахмат» (в Кубке России). Но «Оренбург» сделал это к 36-й минуте! «Зенит» пропустил три за первый тайм матча РПЛ впервые с 2007 года. Историческое событие!

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«Зенит» ужасно отыграл в обороне, но при этом гости гораздо чаще били в створ, чем соперник (семь ударов против трёх). То есть «Оренбург» идеально распорядился своими моментами, а «Зенит» подвела реализация. При этом гости ожидаемо больше владели мячом — 70% против 30%. В перерыве капитан сине-бело-голубых Дуглас Сантос подчеркнул, что его команда играет очень нервозно и допускает слишком много ошибок.

В перерыве Семак сделал двойную замену: выпустил на поле Изидора и Родригао. При этом тренер сине-бело-голубых убрал с игры Сутормина, который в начале встречи вышел вместо Фернандеса. «Зенит» снова создавал моменты, бил по воротам соперникам, но цифры на табло не менялись. Команда Семака в итоге нанесла больше трёх десятков ударов (15 — в створ), в то время как «Оренбург» после перерыва практически не беспокоил Васютина.

«Зенит» потерпел второе поражение подряд. Неделю назад клуб из Санкт-Петербурга уступил на своём поле «Локомотиву» (1:2). Любопытно, что и тогда «Зенит» открыл счёт, но в итоге проиграл. А команда Давида Деограсии одержала третью победу в последних четырёх матчах РПЛ. И впервые в истории обыграла «Зенит»!