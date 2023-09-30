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16:21 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» обыграл «Пари НН» в матче чемпионата России по футболу

Москвичи одержали четвертую победу в пяти последних турах и поднялись на третье место в турнирной таблице.

Локомотив
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» со счетом 1:0 обыграли команду «Пари Нижний Новгород» в матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «РЖД-Арене» в Москве.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мяч на 84-й минуте забил Рифат Жемалетдинов. Он появился на поле на 81-й минуте, заменив Илью Самошникова. Жемалетдинов забил первый мяч с мая 2022 года.

«Пари НН» прервал серию без поражений в РПЛ из четырех матчей (две победы, две ничьи). «Локомотив» одержал четвертую победу в пяти последних турах.

«Локомотив» набрал 18 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Пари НН» с 14 очками располагается на 8-й строчке.

В следующем туре «Локомотив» 7 октября на выезде сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга. «Пари НН» 8 октября примет самарские «Крылья Советов».

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1:0
Первый тайм: 0:0
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