«Локомотив» обыграл «Пари НН» в матче чемпионата России по футболу
Москвичи одержали четвертую победу в пяти последних турах и поднялись на третье место в турнирной таблице.
Москвичи одержали четвертую победу в пяти последних турах и поднялись на третье место в турнирной таблице.
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» со счетом 1:0 обыграли команду «Пари Нижний Новгород» в матче 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «РЖД-Арене» в Москве.
Мяч на 84-й минуте забил Рифат Жемалетдинов. Он появился на поле на 81-й минуте, заменив Илью Самошникова. Жемалетдинов забил первый мяч с мая 2022 года.
«Пари НН» прервал серию без поражений в РПЛ из четырех матчей (две победы, две ничьи). «Локомотив» одержал четвертую победу в пяти последних турах.
«Локомотив» набрал 18 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Пари НН» с 14 очками располагается на 8-й строчке.
В следующем туре «Локомотив» 7 октября на выезде сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга. «Пари НН» 8 октября примет самарские «Крылья Советов».