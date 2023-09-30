Лидирующий в РПЛ «Краснодар» одержал победу над «Рубином»

Встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Джон Кордоба отличился на 24-й минуте, а на 86-й он отдал голевую передачу на Олакунле Олусегуна.

«Краснодар» остается единственной командой в чемпионате России без поражений. Клуб, набрав 24 очка, лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин» с девятью баллами располагается на 13-й строчке.