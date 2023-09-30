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18:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лидирующий в РПЛ «Краснодар» одержал победу над «Рубином»

КАЗАНЬ, 30 сен — РИА Новости. «Краснодар» одержал победу над казанским «Рубином» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.

Краснодар
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Джон Кордоба отличился на 24-й минуте, а на 86-й он отдал голевую передачу на Олакунле Олусегуна.

«Краснодар» остается единственной командой в чемпионате России без поражений. Клуб, набрав 24 очка, лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин» с девятью баллами располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Краснодар» 7 октября примет «Ростов», а «Рубин» днем позднее на выезде сыграет с грозненским «Ахматом».

Рубин
0:2
Первый тайм: 0:1
Краснодар
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