Лидирующий в РПЛ «Краснодар» одержал победу над «Рубином»
КАЗАНЬ, 30 сен — РИА Новости. «Краснодар» одержал победу над казанским «Рубином» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.
Краснодар
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КАЗАНЬ, 30 сен — РИА Новости. «Краснодар» одержал победу над казанским «Рубином» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Джон Кордоба отличился на 24-й минуте, а на 86-й он отдал голевую передачу на Олакунле Олусегуна.
«Краснодар» остается единственной командой в чемпионате России без поражений. Клуб, набрав 24 очка, лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Рубин» с девятью баллами располагается на 13-й строчке.
В следующем туре «Краснодар» 7 октября примет «Ростов», а «Рубин» днем позднее на выезде сыграет с грозненским «Ахматом».