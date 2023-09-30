ЦСКА прервал серию из пяти матчей без побед в РПЛ
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. ЦСКА дома обыграл калининградскую «Балтику» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. ЦСКА дома обыграл калининградскую «Балтику» в матче десятого тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0. Мяч на 18-й минуте забил Виктор Давила, для которого этот гол стал дебютным за ЦСКА.
Символический удар по мячу перед началом матча нанес народный артист России и ветеран Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова Василий Штефуца. 87-летний болельщик армейцев впервые побывал на матче ЦСКА.
Команда Владимира Федотова прервала пятиматчевую серию без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ) и поднялась на шестое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Балтика» с 7 очками располагается на 14-й строчке.
В следующем туре 8 октября ЦСКА проведет гостевой матч с московским «Спартаком», «Балтика» днем ранее примет «Оренбург».