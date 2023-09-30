ЦСКА прервал серию из пяти матчей без побед в РПЛ

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0. Мяч на 18-й минуте забил Виктор Давила, для которого этот гол стал дебютным за ЦСКА.

Символический удар по мячу перед началом матча нанес народный артист России и ветеран Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова Василий Штефуца. 87-летний болельщик армейцев впервые побывал на матче ЦСКА.

Команда Владимира Федотова прервала пятиматчевую серию без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ) и поднялась на шестое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Балтика» с 7 очками располагается на 14-й строчке.