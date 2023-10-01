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00:21 (мск), источник: ТАСС

Матчами с участием «Спартака» и «Динамо» завершится программа 10-го тура РПЛ

САМАРА, 1 октября. /ТАСС/. Самарские «Крылья Советов» в воскресенье примут московский «Спартак» в матче десятого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Также в этот день состоятся матчи между воронежским «Факелом» и «Сочи», грозненским «Ахматом» и московским «Динамо».

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Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 10, 1.10.2023, 16:30

Крылья Советов-Спартак-

Обе команды входят в пятерку лидеров турнира. «Крылья Советов» занимают второе место, имея в активе 18 очков по итогам девяти встреч, самарцы не проигрывают на протяжении четырех матчей. Красно-белые идут на пятой позиции, набрав 16 очков. Лидирует «Краснодар», у которого 24 очка в 10 матчах.

В прошлом сезоне команды сыграли четыре встречи, две в рамках РПЛ и столько же на групповом этапе «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. Команды одержали по одной победе в каждом турнире, во всех матчах побеждали хозяева поля. Всего в рамках РПЛ «Крылья Советов» и «Спартак» встречались 56 раз, москвичи одержали 40 побед, самарцы выиграли семь раз, остальные встречи завершились вничью.

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Мостовой в беседе с ТАСС рассказал, что ожидает интересный матч. «Крылья Советов» — это такая команда-сюрприз, но ей нужно пройти испытание большими командами. «Спартак» после некоторых неудачных результатов выправил результаты, так что, думаю, матч будет интересным", — отметил он.

Многие игроки самарской команды пропустят матч со «Спартаком» из-за травм. На поле не выйдут вратарь Иван Ломаев, полузащитники Роман Ежов, Денис Якуба, Владимир Хубулов, нападающие Дмитрий Цыпченко и Егор Ушаков. Красно-белым не помогут португальский защитник Томаш Тавареш и нападающий Павел Мелешин. Матч начнется в 16:30 мск.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 10, 1.10.2023, 14:00

Факел-Сочи-

«Динамо» постарается вернуться в тройку, «Факел» сыграет с «Сочи»

Игровой день начнется в 14:00 мск матчем между воронежским «Факелом» и «Сочи». Команды занимают два последних места в турнирной таблице, хозяева идут на 16-й строчке, имея в активе 5 очков, у «Сочи» на одно очко больше. В этом сезоне «Факел» и «Сочи» провели матч в Воронеже в рамках группового этапа «пути РПЛ» Кубка России, победу одержал «Сочи» (3:1). В прошлом сезоне команды сыграли два матча в РПЛ, матч в Сочи завершился вничью (1:1), в Воронеже «Факел» разгромил соперника (3:0).

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 10, 1.10.2023, 19:00

Ахмат-Динамо-

В заключительном матче грозненский «Ахмат» сыграет с московским «Динамо». Столичный клуб занимает седьмую позицию, набрав 15 очков, «Ахмат» с 11 очками идет на 10-м месте. В случае победы «Динамо» может занять третью строчку, на которой сейчас располагается московский «Локомотив».

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза, по два раза в РПЛ и кубке страны. «Ахмат» одержал победу в трех матчах, одна встреча осталась за москвичами. Матч начнется в 19:00 мск.

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