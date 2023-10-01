Семак ответил на вопрос о внутреннем напряжении в «Зените» из-за места в турнирной таблице

Текущие события
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
Кубань
Футбол. Первая лига
13:00
Торпедо
Ленинградец
Футбол. Первая лига
13:00
Енисей
Динамо Мх
Футбол. Зарубежный
13:30
Болонья
Эмполи
Футбол. Зарубежный
30.09
Реал Сосьедад
Атлетик
30
Футбол. Зарубежный
30.09
Монако
Марсель
32
Футбол. Премьер-лига
14:00
Факел
Сочи
Футбол. Зарубежный
14:00
Реймс
Лион
Футбол. Зарубежный
30.09
Салернитана
Интер
04
Футбол. Зарубежный
15:00
Альмерия
Гранада
Футбол. Зарубежный
16:00
Ноттингем Форест
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Лилль
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Брест
Футбол. Зарубежный
16:00
Тулуза
Метц
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Дженоа
Футбол. Первая лига
16:00
Шинник
Тюмень
Футбол. Зарубежный
30.09
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
21
Футбол. Зарубежный
30.09
Жирона
Реал
03
Футбол. Зарубежный
30.09
РБ Лейпциг
Бавария
22
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Спартак
Футбол. Зарубежный
16:30
Дармштадт
Вердер
Футбол. Премьер-лига
30.09
ЦСКА
Балтика
10
Футбол. Зарубежный
30.09
Милан
Лацио
20
Футбол. Первая лига
17:00
Черноморец
Волгарь
Футбол. Зарубежный
17:15
Алавес
Осасуна
Футбол. Зарубежный
30.09
Клермон Фут
ПСЖ
00
Футбол. Зарубежный
30.09
Райо Вальекано
Мальорка
22
Футбол. Зарубежный
30.09
Борнмут
Арсенал
04
Футбол. Зарубежный
30.09
Эвертон
Лутон Таун
12
Футбол. Зарубежный
30.09
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
01
Футбол. Зарубежный
30.09
Ньюкасл Юнайтед
Бернли
20
Футбол. Зарубежный
30.09
Вест Хэм
Шеффилд Юнайтед
20
Футбол. Зарубежный
30.09
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
21
Футбол. Премьер-лига
30.09
Рубин
Краснодар
02
Футбол. Зарубежный
30.09
Бохум
Боруссия М
13
Футбол. Зарубежный
30.09
Кельн
Штутгарт
02
Футбол. Зарубежный
30.09
Хайденхайм
Унион Б
10
Футбол. Зарубежный
30.09
Майнц
Байер
03
Футбол. Зарубежный
30.09
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
20
Футбол. Зарубежный
30.09
Лечче
Наполи
04
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
30.09
ЦСКА
Балтика
10
30.09
Рубин
Краснодар
02
30.09
Локомотив
Пари Нижний Новгород
10
30.09
Оренбург
Зенит
31
29.09
Ростов
Урал
22
25.09
Факел
Рубин
01
24.09
Ростов
ЦСКА
33
24.09
Краснодар
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
05:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак ответил на вопрос о внутреннем напряжении в «Зените» из-за места в турнирной таблице

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, нет ли в команде внутреннего напряжения из-за места в турнирной таблице чемпионата России.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Нет ли в команде внутреннего напряжения? Всем неприятно, поражения никому не могут нравиться, естественно. Стараемся, работаем. Пока в сложной ситуации находимся. Естественно, нужно не смотреть на таблицу, а играть и побеждать. Матчей ещё много, таблица будет меняться ещё очень часто», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, в матче десятого тура чемпионата России «Зенит» сенсационно уступил «Оренбургу» со счётом 1:3. На данный момент команда занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. По итогам тура команда может опуститься на шестое место.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Россия возвращается в мировой спорт. Истерики соперников это не остановят
Третий день суда над Камилой Валиевой! Онлайн
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь