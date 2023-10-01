Семак ответил на вопрос о внутреннем напряжении в «Зените» из-за места в турнирной таблице

«Нет ли в команде внутреннего напряжения? Всем неприятно, поражения никому не могут нравиться, естественно. Стараемся, работаем. Пока в сложной ситуации находимся. Естественно, нужно не смотреть на таблицу, а играть и побеждать. Матчей ещё много, таблица будет меняться ещё очень часто», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».