«Крылья Советов» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 10-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). Начало игры — в 16:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Овсянников, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Гарре, Салтыков, Рахманович.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Дуарте, Бабич, Денисов, Мартинс, Зобнин, Мозес, Промес, Бонгонда, Соболев.

В прошлом сезоне чемпионата России в матче первого круга «Спартак» обыграл «Крылья Советов» со счётом 5:2. Во втором круге самарцы одержали победу — 1:0.