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16:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Факел» одержал первую победу под руководством Ташуева, обыграв «Сочи»

«Факел» одержал первую победу под руководством Ташуева, обыграв «Сочи».

Факел
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Футболисты воронежского «Факела» одержали первую победу под руководством нового главного тренера команды Сергея Ташуева, переиграв дома «Сочи» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в воскресенье в Воронеже, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Евгений Марков (43-я минута, с пенальти) и Вячеслав Якимов (47). Эти голы стали первыми для «Факела» в РПЛ после смены главного тренера.

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Ташуев возглавил «Факел» 8 сентября, под его руководством воронежская команда ранее в РПЛ сыграла вничью с «Уралом» (0:0) и проиграла казанскому «Рубину» (0:1). Благодаря победе над «Сочи» «Факел» набрал 8 очков и поднялся на 14-е место в таблице РПЛ.

«Сочи» потерпел пятое поражение подряд с общей разницей мячей 1:9 и опустился на последнюю, 16-ю строчку в РПЛ (6 очков).

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Первый тайм: 1:0
Сочи
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