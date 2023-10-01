«Факел» одержал первую победу под руководством Ташуева, обыграв «Сочи»
«Факел» одержал первую победу под руководством Ташуева, обыграв «Сочи».
«Факел» одержал первую победу под руководством Ташуева, обыграв «Сочи».
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Футболисты воронежского «Факела» одержали первую победу под руководством нового главного тренера команды Сергея Ташуева, переиграв дома «Сочи» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в воскресенье в Воронеже, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Евгений Марков (43-я минута, с пенальти) и Вячеслав Якимов (47). Эти голы стали первыми для «Факела» в РПЛ после смены главного тренера.
Ташуев возглавил «Факел» 8 сентября, под его руководством воронежская команда ранее в РПЛ сыграла вничью с «Уралом» (0:0) и проиграла казанскому «Рубину» (0:1). Благодаря победе над «Сочи» «Факел» набрал 8 очков и поднялся на 14-е место в таблице РПЛ.
«Сочи» потерпел пятое поражение подряд с общей разницей мячей 1:9 и опустился на последнюю, 16-ю строчку в РПЛ (6 очков).