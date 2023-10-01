«Факел» одержал первую победу под руководством Ташуева, обыграв «Сочи».

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Футболисты воронежского «Факела» одержали первую победу под руководством нового главного тренера команды Сергея Ташуева, переиграв дома «Сочи» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в воскресенье в Воронеже, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Евгений Марков (43-я минута, с пенальти) и Вячеслав Якимов (47). Эти голы стали первыми для «Факела» в РПЛ после смены главного тренера.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253828&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253829&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ташуев возглавил «Факел» 8 сентября, под его руководством воронежская команда ранее в РПЛ сыграла вничью с «Уралом» (0:0) и проиграла казанскому «Рубину» (0:1). Благодаря победе над «Сочи» «Факел» набрал 8 очков и поднялся на 14-е место в таблице РПЛ.