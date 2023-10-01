В «Спартаке» сообщили об отсутствии переговоров по продлению контракта с Джикией

— Что у вас с контрактом Георгия Джикии?

— Все хорошо.

— Вы ведете переговоры?

— Нет.

— Время пока не пришло?

— В нужно время, да, проведем, — приводятся слова Малышева в телеграм-канале «Футбольный Биги».