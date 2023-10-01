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17:15 (мск), источник: Sport24

В «Спартаке» сообщили об отсутствии переговоров по продлению контракта с Джикией

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации с контрактом защитника Георгия Джикии.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sport24

— Что у вас с контрактом Георгия Джикии?

— Все хорошо.

— Вы ведете переговоры?

— Нет.

— Время пока не пришло?

— В нужно время, да, проведем, — приводятся слова Малышева в телеграм-канале «Футбольный Биги».

Контракт Джикии действует до лета 2024 года. В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 8 матчах.

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