В «Спартаке» сообщили об отсутствии переговоров по продлению контракта с Джикией
Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации с контрактом защитника Георгия Джикии.
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации с контрактом защитника Георгия Джикии.
— Что у вас с контрактом Георгия Джикии?
— Все хорошо.
— Вы ведете переговоры?
— Нет.
— Время пока не пришло?
— В нужно время, да, проведем, — приводятся слова Малышева в телеграм-канале «Футбольный Биги».
Контракт Джикии действует до лета 2024 года. В текущем сезоне 29-летний футболист принял участие в 8 матчах.