«Крылья Советов» разгромили «Спартак» в матче чемпионата России по футболу

Источник: https://t.me/fckssamara_official

Двумя забитыми мячами отметился защитник Юрий Горшков (7-я, 26-я минуты), по голу забили Бенхамин Гарре (78) и Владислав Шитов (90). На 80-й минуте нападающий Александр Соболев получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в текущем сезоне, он пропустит следующий матч РПЛ против московского ЦСКА.

Самарский клуб продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до пяти матчей. Последнее поражение команда потерпела 30 августа от грозненского «Ахмата» в игре Фонбет — Кубка России (1:3). После этого «Крылья Советов» одержали четыре победы и один раз сыграли вничью.

В предыдущий раз «Крылья Советов» крупно побеждали «Спартак» 1 декабря 2016 года, та встреча чемпионата России также завершилась со счетом 4:0. Последнее разгромное поражение красно-белые терпели 9 июля 2022 года в игре за Суперкубок России от петербургского «Зенита» (0:4).

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Спартак» располагается на пятой позиции с 16 очками. В следующем туре самарский клуб 8 октября на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород». «Спартак» в тот же день примет ЦСКА.