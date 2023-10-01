Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ахмат
Динамо
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аталанта
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фрайбург
Аугсбург
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лорьян
Монпелье
01
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Алавес
Осасуна
02
Футбол. Первая лига
17:00
Черноморец
Волгарь
11
Футбол. Зарубежный
21:45
Ренн
Нант
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Кадис
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Спартак
40
Футбол. Зарубежный
16:30
Дармштадт
Вердер
42
Футбол. Зарубежный
16:00
Ноттингем Форест
Брентфорд
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Гавр
Лилль
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Ницца
Брест
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Тулуза
Метц
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Дженоа
22
Футбол. Первая лига
16:00
Шинник
Тюмень
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Альмерия
Гранада
33
Футбол. Премьер-лига
14:00
Факел
Сочи
20
Футбол. Зарубежный
14:00
Реймс
Лион
20
Футбол. Зарубежный
13:30
Болонья
Эмполи
30
Футбол. Первая лига
13:00
Торпедо
Ленинградец
23
Футбол. Первая лига
13:00
Енисей
Динамо Мх
01
Футбол. Первая лига
07:00
СКА-Хабаровск
Кубань
20
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
16:30
Крылья Советов
Спартак
40
14:00
Факел
Сочи
20
30.09
ЦСКА
Балтика
10
30.09
Рубин
Краснодар
02
30.09
Локомотив
Пари Нижний Новгород
10
30.09
Оренбург
Зенит
31
29.09
Ростов
Урал
22
25.09
Факел
Рубин
01
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Абаскаль продолжает чудить. Матч в Самаре похож на откровенный саботаж

Максим Алланазаров — о разгроме «Спартака».

Крылья Советов
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Если бы я был руководителем «Спартака», то после матча с «Крыльями» попросил бы тренера объяснить свои действия: выбор состава на игру и проведенные замены.

Ужасный первый тайм не побудил Гильермо Абаскаля сделать ни одного изменения в перерыве, хотя они явно напрашивались. И таким бездействием испанец теряет поддержку болельщиков с невероятной быстротой. Это начинает наводить на определенные мысли.

Абаскаль продолжает гнуть свою линию и выпускает в центральную линию крайне странное сочетание футболистов. Мартинс, Зобнин, Мозес — скажите честно, кто-то из этой тройки вам запомнился? Таким выбором основы специалист элементарно лишил команду объема, возможности быстро начинать атаки и двигать мяч вперед. Так играть нельзя не только против одного из лидеров чемпионата, но и против любого соперника.

Тренер «Спартака», кажется, окончательно забыл про Руслана Литвинова. Не замечает сильные стороны Пруцева и продолжает настаивать на решениях, которые, кроме него, никто не понимает. В момент, когда можно приблизиться к конкурентам за медали, красно-белые в очередной раз жестко проваливаются. Так было с «Уралом» и «Ахматом», а продолжилось в матче против «Крыльев».

Во время загрузки произошла ошибка.

Важно отметить: в Самаре провалилась не только центральная линия. Например, оценивать игру Даниила Денисова просто не хочется. Правый защитник «Спартака» был буквально деклассирован Горшковым. Не выручил и Максименко, пропустивший первый гол в ближний угол и не сумевший дотянуться до мяча после второго результативного удара.

Во время загрузки произошла ошибка.

Есть ощущение, что в ближайшее время у «Спартака» образуется еще одна проблема в составе, которую нужно будет решать, — вратарская. Селихов часто травмируется, а Максименко слишком нестабилен. Все это — наряду с не решаемыми годами задачами по укреплению опорной зоны и флангов обороны.

Но ладно стартовый состав — к этому хотя бы все привыкли. В Самаре Абаскаль шокировал еще и перестановками во втором тайме: на 60-й минуте испанец неожиданно убрал Промеса — единственного игрока, который в состоянии сделать в этой команде разницу. Зато на поле остался Мозес, который просто не вошел в игру и не запомнился ни одним полезным действием на поле. Все это просто не укладывается в голове.

Во время загрузки произошла ошибка.

Важный момент: говоря о провале «Спартаке», нельзя не отметить классную игру Самары. Прямо сейчас «Крылья Советов» — самая зрелищная команда чемпионата. Отличные трансферы, понимание своего пути и грамотные решения тренерского штаба — вот три составляющих успеха. За такой работой приятно наблюдать, а всех причастных хочется искренне поздравить. Самара, вы большие молодцы!

Во время загрузки произошла ошибка.
Крылья Советов
4:0
Первый тайм: 2:0
Спартак
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кто такой Сергей Семак. Ответ форварду «Локомотива» № 7 (Дзюбе)
Костомаров признался в самолечении. Мужественный поступок чемпиона
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь