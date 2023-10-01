Абаскаль продолжает чудить. Матч в Самаре похож на откровенный саботаж

Если бы я был руководителем «Спартака», то после матча с «Крыльями» попросил бы тренера объяснить свои действия: выбор состава на игру и проведенные замены.

Ужасный первый тайм не побудил Гильермо Абаскаля сделать ни одного изменения в перерыве, хотя они явно напрашивались. И таким бездействием испанец теряет поддержку болельщиков с невероятной быстротой. Это начинает наводить на определенные мысли.

Абаскаль продолжает гнуть свою линию и выпускает в центральную линию крайне странное сочетание футболистов. Мартинс, Зобнин, Мозес — скажите честно, кто-то из этой тройки вам запомнился? Таким выбором основы специалист элементарно лишил команду объема, возможности быстро начинать атаки и двигать мяч вперед. Так играть нельзя не только против одного из лидеров чемпионата, но и против любого соперника.

Тренер «Спартака», кажется, окончательно забыл про Руслана Литвинова. Не замечает сильные стороны Пруцева и продолжает настаивать на решениях, которые, кроме него, никто не понимает. В момент, когда можно приблизиться к конкурентам за медали, красно-белые в очередной раз жестко проваливаются. Так было с «Уралом» и «Ахматом», а продолжилось в матче против «Крыльев».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253831&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Важно отметить: в Самаре провалилась не только центральная линия. Например, оценивать игру Даниила Денисова просто не хочется. Правый защитник «Спартака» был буквально деклассирован Горшковым. Не выручил и Максименко, пропустивший первый гол в ближний угол и не сумевший дотянуться до мяча после второго результативного удара.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253832&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Есть ощущение, что в ближайшее время у «Спартака» образуется еще одна проблема в составе, которую нужно будет решать, — вратарская. Селихов часто травмируется, а Максименко слишком нестабилен. Все это — наряду с не решаемыми годами задачами по укреплению опорной зоны и флангов обороны.

Но ладно стартовый состав — к этому хотя бы все привыкли. В Самаре Абаскаль шокировал еще и перестановками во втором тайме: на 60-й минуте испанец неожиданно убрал Промеса — единственного игрока, который в состоянии сделать в этой команде разницу. Зато на поле остался Мозес, который просто не вошел в игру и не запомнился ни одним полезным действием на поле. Все это просто не укладывается в голове.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253834&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Важный момент: говоря о провале «Спартаке», нельзя не отметить классную игру Самары. Прямо сейчас «Крылья Советов» — самая зрелищная команда чемпионата. Отличные трансферы, понимание своего пути и грамотные решения тренерского штаба — вот три составляющих успеха. За такой работой приятно наблюдать, а всех причастных хочется искренне поздравить. Самара, вы большие молодцы!