Мостовой: про «Спартак» отвечать Абаскалю. Он же много играл — правда, на PlayStation

«У “Спартака” и Абаскаля в особенности всё просто замечательно. Когда говоришь правду, то, оказывается, критикуешь. Что можно говорить? Мне интересно послушать, что Абаскаль сейчас скажет. А он скажет, что всё нормально. “Спартаку” я советов давать не буду в этой ситуации — все сами разбираются в футболе. Хорошо, что ещё чудом обыграли “Сочи” и “Динамо”.



Лучше отметить “Крылья”. Они — молодцы! Сегодня за все 90 минут у “Спартака” было преимущество минут десять, а в остальное время “Крылья” владели игрой по всем параметрам. Снимаем шляпу перед “Крыльями”. Но все сейчас будут говорить не о “Крыльях”, а о том, что случилось со “Спартаком”. На все вопросы пусть отвечает Абаскаль. Он же много играл — правда, на PlayStation», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.