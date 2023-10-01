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19:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Мостовой: про «Спартак» отвечать Абаскалю. Он же много играл — правда, на PlayStation

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал тренера красно-белых Гильермо Абаскаля после поражения от «Крыльев Советов», а также отметил игру самарцев.

Крылья Советов
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«У “Спартака” и Абаскаля в особенности всё просто замечательно. Когда говоришь правду, то, оказывается, критикуешь. Что можно говорить? Мне интересно послушать, что Абаскаль сейчас скажет. А он скажет, что всё нормально. “Спартаку” я советов давать не буду в этой ситуации — все сами разбираются в футболе. Хорошо, что ещё чудом обыграли “Сочи” и “Динамо”.

Лучше отметить “Крылья”. Они — молодцы! Сегодня за все 90 минут у “Спартака” было преимущество минут десять, а в остальное время “Крылья” владели игрой по всем параметрам. Снимаем шляпу перед “Крыльями”. Но все сейчас будут говорить не о “Крыльях”, а о том, что случилось со “Спартаком”. На все вопросы пусть отвечает Абаскаль. Он же много играл — правда, на PlayStation», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Крылья Советов
4:0
Первый тайм: 2:0
Спартак
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