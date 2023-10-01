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19:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Руководство «Спартака» пригласит Карпина или Черчесова в случае отставки Абаскаля

На случай отставки Гильермо Абаскаля у руководства «Спартака» есть только два кандидата — Валерий Карпин и Станислав Черчесов.

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Источник: Чемпионат.com

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Других кандидатов у руководства красно-белых нет. Если отставка испанца произойдёт, о чём решения нет, выбор будет из этих двух специалистов.

В матче 10-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» со счётом 0:4. В составе самарцев дубль оформил защитник Юрий Горшков, по голу забили нападающие Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

После этой победы в активе самарской команды стало 21 очко. Команда идёт на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» три очка. «Спартак» имеет в своём активе 16 очков и располагается на пятом месте в чемпионате.

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