Руководство «Спартака» пригласит Карпина или Черчесова в случае отставки Абаскаля

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Других кандидатов у руководства красно-белых нет. Если отставка испанца произойдёт, о чём решения нет, выбор будет из этих двух специалистов.

В матче 10-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» со счётом 0:4. В составе самарцев дубль оформил защитник Юрий Горшков, по голу забили нападающие Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.