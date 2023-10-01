Судьба Абаскаля в «Спартаке» может решиться после дерби с ЦСКА

При этом на сегодня такая работа, на нашей информации, не ведется — отсрочить возможную отставку Абаскалю помогли победы над «Сочи» (1:0) и «Динамо» (1:0). Упоминания Валерия Карпина и Станислава Черчесова применительно к переговорам со «Спартаком» в данный момент не имеют под собой реальной почвы.