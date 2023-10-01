Новое «Динамо» Лички прибавляет по ходу матча. Но для победы над «Ахматом» этого мало

«Динамо» после неплохого старта делило второе место в таблице, однако дурацкая потеря очков в концовке домашнего матча с «Пари НН», когда команда, ведя в счете, умудрилась пропустить контратаку, и поражение от «Спартака» (0:1) отбросили бело-голубых на несколько строчек.

Впрочем, и конкуренты теряют, так что победа в Грозном возвращала команду Марцела Лички в тройку лучших. Вот только «Ахмат» при Мирославе Ромащенко попробуй обыграй, тем более в чеченской столице. Пока это никому не удавалось.

Не получилось и у «Динамо». Москвичи активно провели трансферную кампанию: Чавес, Карраскаль и Бителло должны усилить команду. Но переходы состоялись только в конце августа и середине сентября, так что пока своими в игре бело-голубых новички не стали. От сыгранных связок ушли, а к новым пока не пришли.

Нынешний же «Ахмат» можно сломать только при полностью отлаженной игре. Боевитые футболисты грозненцев не дают ни мгновения лишнего сопернику, действуя жестко, на грани, а когда надо, то и за гранью фола.

И нацелены настолько, что выжимают максимум из одного момента за тайм. Харин очень легко убрал на фланге Карраскаля, а Ковачев уже в штрафной — Фернандеса, поразив после этого дальний угол. Целеустремленность хозяев — максимальная.

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У москвичей моменты тоже возникали, но на нынешнем отрезке им не хватает инстинкта убийцы и агрессии в завершении. И в предыдущем туре со «Спартаком» было немало моментов, которые не воплотились даже в один забитый гол. И в Грозном история повторилась. Карраскаль был первым на добивании после сейва Опарина — мяч из ворот вынес Тодорович. Фомин бил без помех из центра штрафной — штанга.

Но бело-голубые сыгрываются на глазах. После перерыва москвичи давление усилили. Стал лучше держаться мяч, чаще проходить комбинации. Натиск принес плоды уже в начале тайма. Бителло навесил со штрафного, а Фернандес точно пробил головой — 1:1.

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Игра пошла равная. Кто заберет концовку? Ответ в первую очередь зависел от того, как сработают замены. Личка бросил в бой Смолова, а чуть позже — Макарова. Ромащенко выпустил Конате, Тимофеева и Даниэля Джуниора.

И «Динамо» было куда ближе к победе. Один только Макаров имел три шикарные возможности поразить ворота — удар у полузащитника в этот день совершенно не шел. Еще в одном эпизоде пожадничал Смолов, не став выводить Бителло один на один, а постаравшись решить эпизод собственными силами.

У «Ахмата» же возник один, зато роскошный момент. Бериша прорвался к воротам, пробил в штангу, а Даниэль Джуниор на добивании не занес мяч в пустой угол.

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Бодрая игра без центра поля держала в напряжении до последних секунд, зрителям матч должен был понравиться, и, пожалуй, ничья стала в нем справедливым итогом. Поражения своей самоотдачей не заслуживали ни «Ахмат», ни «Динамо».