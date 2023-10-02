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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кошмар двух столиц. «Зенит» и московские клубы не в себе, и это отличная почва для сезона-сенсации

Первое в истории чемпионство «Краснодара» или «Крыльев» точно запомнится. Если оно будет.

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Источник: РИА "Новости"

Сезон АПЛ-2015/16 — одна из главных сказок в истории спорта. «Лестер», команда, которой перед началом турнира прочили вылет в чемпионшип, стала первой. И слово «сенсационно» тут и близко не описывает степень неожиданности случившегося. Но та история была бы невозможна без провала главных фаворитов. «МанСити» еще только обретал себя под руководством Гвардиолы, в «Ливерпуле» Роджерса сменил Клопп, «МЮ» находился в периоде безвременья с ван Галом у руля, «Челси» развалился прямо по ходу чемпионата, расставшись с Моуринью. Показательно, что «Лестеру» для триумфа хватило 81 очка, в XXI веке лишь «Манчестер Юнайтед» брал золото с меньшим багажом — 80 в розыгрыше-2010/11.

Пока слишком рано загадывать, но как будто в РПЛ вырисовывается плюс-минус похожий сценарий. Понятно, что лидирующий «Краснодар» — отнюдь не «Лестер» для той АПЛ. Это одна из сильнейших команд лиги, научившаяся прагматично выцарапывать свое в каждом матче.

Источник: ФК "Краснодар"

На роль «Лестера» могут претендовать «Крылья Советов», которые весной вообще стояли на вылет, а сейчас громят «Спартак» и идут на втором месте с рекордом по числу забитых мячей.

Источник: ФК "Крылья Советов"

Но в первую очередь параллели нынешнего сезона с тем самым розыгрышем АПЛ-2015/16 — в неурядицах у главных претендентов. Больше всех пока разочаровывает «Зенит», который не может найти новый центр силы в атаке без Малкома (при всем старании Кассьерры он все же форвард-завершитель), да и в обороне через матч разгорается пожар, в котором комфортно себя чувствуют команды уровня и «Локомотива», и «Оренбурга».

Источник: ФК "Оренбург"

К слову, «Локо» при Михаиле Галактионове в прошлом чемпионате мощно прибавил — расцвели Пиняев, Глушенков и Тикнизян, монстром в рамке стал Лантратов. Но удручающий старт и особенно качество обороны пока заставляют сомневаться, что железнодорожникам хватит стабильности на дистанции. Хотя в последние недели результаты и улучшились, а сам коллектив забрался на третью строчку.

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» за 10 туров успел быть обласканным за шикарную результативность в атаке (которую в один момент называли лучшей в РПЛ) и окунуться в пучины критики за дикую разбалансированность в средней линии, странную ротацию вратарей и косяки в защите (за что Абаскаля призывали отправить в отставку). В общем, сезон, на который красно-белые вроде как заходили в качестве главного претендента на серебряные медали, а то и на борьбу с «Зенитом» за золото, похоже, снова сводится к битве за попадание в тройку.

Источник: ФК "Крылья Советов"

По ЦСКА все проще — армейцы провели очень слабое летнее трансферное окно, расставшись с рядом лидеров и не закупившись так, как следовало. Давила, Келвен и Файзуллаев — неплохие приобретения, но максимум для латания брешей. Владимир Федотов и в прошлом розыгрыше страдал из-за слабой ротации, и сейчас проблема лишь усугубилась.

Источник: РИА "Новости"

По «Динамо» Марцела Лички сказать что-то конкретное сложнее. С одной стороны, чех ставит фирменный развеселый футбол, который радует глаз. С другой, бело-голубые пропускают минимум один гол в уже семи встречах подряд и не всегда способны реализовать игровое преимущество. Понятное дело, ни о какой стабильности в таких условиях говорить не приходится.

Источник: РИА "Новости"

Все это складывает мозаику идеальных условий для того, чтобы сезон-2023/24 стал если не историческим, то как минимум запоминающимся. Приметы очередного чемпионства «Зенита» спустя годы припомнят разве что фанаты питерского клуба, а вот первое в истории золото «Краснодара» или, чем черт не шутит, «Крыльев» — это то, что точно отложится в памяти и сделает этот розыгрыш уникальным. Возможно, не на уровне сказки «Лестера», но что-то в том же духе.

РПЛ этого в последние годы очень не хватало. Особенно в отсутствие еврокубков.

Автор: Марк Бессонов

Крылья Советов
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