Влюбиться в телекартинку. 5 эффектных ведущих, ставших женами спортсменов

На прошлой неделе футболист «Локомотива» Наир Тикнизян сделал предложение руки и сердца ведущей спортивного телеканала Яне Ромашкиной, которая его без сомнений и приняла. Aif.ru рассказывает об этом и других случаях, когда известные спортсмены брали в жены телеведущих.

Яна Ромашкина — Наир Тикнизян (футбол)

Об отношениях известного футболиста «Локомотива» и ведущей стало известно публике относительно недавно, до этого в курсе были только родственники и близкие знакомые пары. В одном из интервью в телешоу Наира спросили: «Яна Ромашкина или забить гол?» Тикнизян, без раздумий, выбрал первое.

А вот что написала в соцсетях Ромашкина о сделанном ей предложении.

«Вчера на Останкинской башне мне сделали предложение. Там стеклянный пол. Наир спрашивает: “Яна, что там внизу написано?” Я отвечаю: “Осторожно, скользкий пол”. Он говорит: “Нет, внизу посмотри”. Там огромное полотно — “Яна, выходи за меня”. Не раздумывала, сказала “да”. Неожиданно, собиралась на прогулку. Разговоры, конечно, были. Не знала, что 28 сентября станет лучшим днем в моей жизни», — рассказала Яна о предложении Наира.

Любопытно, что Тикнизян младше своей избранницы на пять лет — ему 24, ей — 29. Ромашкина работает на «Матч ТВ», где ведет программу «Все — на матч!». Кроме того, у нее несколько проектов в YouTube и медиафутболе.

Ольга Бузова — Дмитрий Тарасов (футбол)

Пожалуй, участниками самого известного брака между телеведущей и спортсменом были Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов. Он играл в «Локомотиве», она была мегапопулярной благодаря «Дому-2» и другим проектам.

Пара познакомилась в 2011 году в компании общих друзей, причем Тарасов был тогда официально женат, имел ребенка. Но после встречи с Бузовой забыл обо всем на свете и развелся. Поначалу в отношениях все было прекрасно, и в 2012-м пара поженилась. Но в 2016 году последовал внезапный и болезненный развод — со скандалами и едкими историями в СМИ.

Анна Кастерова — Евгений Малкин (хоккей)

Источник: Соцсети

Инициатором знакомства в паре оказался Евгений Малкин, который однажды увидел обворожительную Анну Кастерову в эфире, узнал через знакомых ее телефон и написал сообщение: «Аня, привет! Меня зовут Евгений Малкин. Можно я буду иногда тебе писать? Вдруг у нас получится какая-то дружба».

Переписка длилась несколько лет, прежде чем переросла во что-то большее. Евгений не стеснялся преподносить неожиданные подарки и делать сюрпризы. Однажды на год отношений он привел к ее подъезду живого тигра, договорившись об этом с известным дрессировщиком Эдгаром Запашным.

Пока Малкин играл в Северной Америке, Кастерова строила карьеру на российском телевидении — работала в программах на телеканалах ТНТ, «Россия-24», была ведущей «Вести.ru» и других программ. Многим Анна запомнилась благодаря вот такой оговорке в прямом эфире.

Вскоре Анна забеременела и переехала к будущему мужу в США, где и родила ребенка в 2016 году. Причем расписались Евгений и Анна уже после родов в Нью-Йорке.

Лера Кудрявцева — Игорь Макаров (хоккей)

Источник: Соцсети

Будущие супруги Лера Кудрявцева и Игорь Макаров познакомились в 2013 году в ресторане, сидя за соседними столиками. Она к тому моменту была не только известной телеведущей, но и актрисой и певицей. Он выступал за хоккейный СКА и был на 16 лет моложе. Он проявил смелость и первым подошел к Лере для общения.

Уже спустя месяц Кудрявцева, к тому моменту уже дважды побывавшая замужем и имевшая ребенка, напишет в соцсетях:

«Удивительно, как всего один человек, случайно пришедший в твою жизнь, может изменить ее: кардинально изменить твое мировосприятие, привычки, чувства и поступки». Незадолго до знакомства с Игорем Лера пережила личную драму, расставшись с певцом Сергеем Лазаревым.

Через четыре месяца после знакомства Макаров сделал возлюбленной предложение, и пара в том же 2013 году сыграла роскошную свадьбу. Любопытно, что сын Жан от первого брака Кудрявцевой всего на три года младше ее нынешнего мужа.

Софья Тартакова — Степан Хотулев (теннис)

Источник: Соцсети

Софья Тартакова — известная российская телеведущая, работавшая до недавнего времени на «Матч ТВ». Она вела передачу «Все на матч!» и комментировала теннис. До этого долгое время была ведущей на спортивном радио. Однако с карьерой ведущей на ТВ пришлось расстаться из-за резонансного скандала: Софья встала на защиту теннисистов, которых раскритиковал свой же телеканал.