Владислав Радимов: В 10-м туре разочаровали «Зенит», «Спартак» и «Сочи»

«Разочаровал “Зенит”. 8 пропущенных за три матча, причём большинство голов одинаковые — после подач с фланга удары с линии вратарской. Причём во всех трёх турах вели в счёте — это из ряда вон! И уже отрыв от первого места тревожный.

«Спартак». Играть в открытый футбол против таких «Крыльев» — самоубийственно, ну и так разваливаться невозможно, это просто катастрофа. Очень звонкая пощёчина! И быть бы «Спартаку» первым, если бы не…