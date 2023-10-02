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19:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Владислав Радимов: В 10-м туре разочаровали «Зенит», «Спартак» и «Сочи»

Бывший футболист «Зенита», а ныне советник команды Владислав Радимов подвёл итоги 10-го тура МИР РПЛ, где сказал, что «Зенит», «Спартак» и «Сочи» его разочаровали.

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Источник: Чемпионат.com

«Разочаровал “Зенит”. 8 пропущенных за три матча, причём большинство голов одинаковые — после подач с фланга удары с линии вратарской. Причём во всех трёх турах вели в счёте — это из ряда вон! И уже отрыв от первого места тревожный.

«Спартак». Играть в открытый футбол против таких «Крыльев» — самоубийственно, ну и так разваливаться невозможно, это просто катастрофа. Очень звонкая пощёчина! И быть бы «Спартаку» первым, если бы не…

«Сочи»! Сняли вы тренера, и что дальше? Спортивный департамент клуба полностью провалился, и тут дело не в Хохлове, а в подборе игроков. Селекция просто катастрофична, а ветераны начинают сдавать, и тут никакой тренер не поможет, остаётся только ждать ближайшего окна, нужны радикальные перемены. Иначе команда рискует не выбраться из ямы. А пока, учитывая работу спортивного департамента, все логично«, — написал Радимов в “Телеграме”.

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