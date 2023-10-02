Бубнов: Абаскаль должен подать в отставку. Это не катастрофа, это позорище «Спартака»!

«В эпизоде с первым голом “Крылья Советов” легко вышли из-под прессинга. Салтыков и Горшков оказались вдвоём против одного Денисова. Где были Бонгонда и Зобнин? Они шли пешком. Это грубейшее нарушение игровой дисциплины! Салтыков тащил мяч практически с центра поля, и его никто не встретил, просто бездарный прессинг. Бедный Денисов не знал, что делать.

Второй гол очень похож на предыдущий. В этот раз, правда, Бонгонда всё же прибежал, но толку от него в штрафной площади не было. Он лишь имитировал отбор. Горшков легко его обыграл и расстрелял Максименко. У голкипера «Спартака» просто не было шансов.

Второй тайм также ничего не изменил в игре «Спартака». «Крылья» могли забивать больше четырёх. Подвёл черту под разгромом гол Шитова. Владиславу нужно было не бежать к пустым воротам, а просто подойти, развернуться спиной и забить пяткой, чтобы над «Спартаком» весь сезон смеялись.