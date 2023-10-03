Держать в бонусе: «Барселона» хочет от «Зенита» компенсацию за Малкома

Пока бразильский футболист Малком отлично адаптируется в чемпионате Саудовской Аравии, два его бывших клуба — «Барселона» и «Зенит» — спорят по поводу денег. Дело уже рассмотрели в ФИФА, а итоговое решение вынесет Спортивный арбитражный суд (CAS). «Известия» рассказывают, почему каталонцы требуют от сине-бело-голубых дополнительные транши за бразильца и чем может завершиться это дело.

Чемпионские позиции

«Барселона» столкнулась с большими проблемами, в том числе и финансовыми, поэтому неудивительно, что каталонцы вспомнили про Малкома. Летом 2019 года «Зенит» отдал за бразильца €41,5 млн (по данным Transfermarkt,). Ещё €5 млн были прописаны в качестве бонусов. Какие именно это были бонусы — неизвестно, но, по данным СМИ и согласно европейской практике, один из них точно касался выхода петербуржцев в Лигу чемпионов.

«Зенит» обязывался выплачивать «Барселоне» определённую сумму за каждый выход в групповой этап турнира. Несмотря на то, что питерский клуб из‑за отстранения российских команд от еврокубков не участвовал в прошлом сезоне Лиги чемпионов, «Барселона» обратилась к сине‑бело‑голубым по поводу выплаты бонуса. Этот запрос каталонцы мотивировали тем, что петербургский клуб стал чемпионом России и должен был играть в ЛЧ. «Зенит» не согласился с такой позицией, поэтому «Барселона» обратилась с претензией в ФИФА.

По информации Матч ТВ, ФИФА встала на сторону «Зенита». В нынешней ситуации это дорогого стоит, ведь российский футбол находится в изоляции.

— Отношения с УЕФА у нас очень хорошие, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» почетный президент РФС Вячеслав Колосков. — На недавнюю конференцию РФС приезжали представили ФИФА и УЕФА, они очень уважительно высказывались. А санкции — это санкции, и путать одно с другим не надо. Мы — члены УЕФА и ФИФА, у нас есть права и обязанности. Так что я не удивлен, что организация заняла сторону «Зенита» в споре с «Барселоной».

«Барселона» осталась недовольна таким решением ФИФА и уже подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). В пресс-службе организации сообщили, что вопрос находится на ранней стадии рассмотрения.

18,5 «чистыми»

Интересно, что «Зенит», по разным подсчётам, должен был получить около €34 млн за участие в Лиге чемпионов-2023/24. В этом случае компенсация «Барселоне» была бы едва заметна и никаких проблем бы не возникло.

Незадолго до спора по поводу бонуса за Лигу чемпионов, «Барса» уже получила одну выплату от «Зенита». По информации испанского журналиста Тони Хуанмарти, каталонцам досталось €1,5 млн. Именно поэтому итоговая сумма трансфера Малкома из «Барселоны» в «Зенит» увеличилась до €41,5 млн, хотя изначально речь шла о €40 млн. Откуда взялись эти полтора миллиона?

По данным СМИ, при трансфере каталонцы вписали пункт о проценте с перепродажи бразильца (7,5%). «Зенит» купил Малкома за 40 млн евро, а продал за 60 млн евро. Разница составила 20 млн евро, а 7,5% от этой суммы как раз и равны €1,5 млн. Таким образом, «Зенит» заработал на продаже Малкома в «Аль-Хиляль» €18,5 млн «чистыми».

Но «Барселоне» выплат за предыдущие участия «Зенита» в Лиге чемпионов и процента с перепродажи оказалось мало. Совсем скоро мы узнаем, на чью сторону в этом вопросе встанет Спортивный арбитражный суд. По словам спортивного юриста Анны Анцелиович, в CAS «Зенит» и ФИФА будут выступать в паре против каталонского клуба.

— Это должно повысить и без того большие шансы на успех сине-бело-голубых в суде, — сказала «Известиям» эксперт.

Напомним, что Малком провел в «Зените» четыре года. Он стал не только одним из лидеров и лучших бомбардиров команды (38 голов в 84 матчах), но и главной звездой всей лиги. А в феврале 2023 года футболист еще и стал нашим соотечественником, получив в соответствии с указом президента России Владимира Путина паспорт РФ.