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10:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

О поражениях «Спартака» и ЦСКА быстро забудут. В случае победы в дерби

В воскресенье многое решится.

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Источник: РИА "Новости"

Конечно, дерби надо уважать. А если твое имя «Спартак» и ты получил в предыдущем матче оплеуху 0:4, то тут же вдогонку устроиться еще и на 0:3 — это позор. Подобное бьет по болельщикам, по имиджу клуба.

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Гильермо Абаскаль ожидаемо выпустил второй состав, но разве он заметно слабее первого? Джикию, Чернова, Рябчука, Умярова, Пруцева, Зиньковского, Медину, Игнатова мы легко можем представить в стартовом составе любой встречи, а кого-то из них (как Пруцева или Зиньковского) общественность отчаянно призывает выпускать с первых минут всегда. Да и Марцел Личка многим своим лидерам дал отдохнуть: из состава предыдущей игры с «Ахматом» начали кубковое дерби только четверо — Бальбуэна, Скопинцев, Фомин и Бителло.

Красно-белые при любом календаре не имеют права на безволие. Особенно в таких принципиальных сшибках, как с бело-голубыми. На два поражения с общим счетом 0:7. На то, чтобы уступить «Динамо» по ударам 4−18 (1−14 — в створ). Хотя бы из уважения к себе и фанатам.

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Но давайте будем откровенны: с турнирной точки зрения матч в Петровском парке не решал ничего — «Спартак» уже забронировал за собой итоговое первое место в группе предыдущими четырьмя победами. Потери — исключительно репутационные. А вот следующая встреча действительно судьбоносная — с ЦСКА в РПЛ.

Посмотрите в таблицу — красно-белые и красно-синие делят в ней пятую строчку с 16 очками. В случае победы реально взобраться на третье место, при поражении — улететь на девятое. И это дерби, поражение в котором может стоить дорого. Во всяком случае, для Абаскаля. Так стоит ли удивляться, что концентрация «Спартака» в среду оказалась не на высшем уровне? Это психология, в футбол играют не головой, а сердцем. И ему не прикажешь разрываться, когда кровь кипит от того, что ждет тебя через три дня.

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ЦСКА в похожей ситуации. Да, армейцы в последнем туре дожали «Балтику», но это — обязательная программа после пяти матчей без побед. А вектор движения задаст именно встреча со «Спартаком». Или ты в компании «Урала», «Пари НН» и «Ахмата», или шагаешь в ногу с «Зенитом».

Поражение от «Факела» по пенальти усложнило, конечно, перспективы армейцев в Кубке, но там все неплохо, и впереди домашняя игра с «Оренбургом». Так что в голове тоже наверняка сидели мысли о дерби.

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А кубковые поражения красно-белых и красно-синих забудутся очень быстро. В случае победы над «заклятым другом».

Автор: Константин Алексеев

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