«В России нет прогресса. В Европу надо не уезжать — убегать!» Егор Титов — громко о «Спартаке», Мостовом и сборной
Интервью с легендой.
Sport24 расспросил легенду «Спартака» Егора Титова о спаде «Спартака», возможной отставке Гильермо Абаскаля, новом чемпионе вместо «Зенита», сборной России и своем желании тренировать.
— Какие проблемы видите в «Спартаке» сейчас?
— Команда провела три матча без пропущенных голов. И тут — провал в Самаре, где пропустили четыре мяча. Да, где-то не выручил Максименко, но защитники тоже должны помогать друг другу.
Но главное — сейчас не играют лучшие. Не буду называть конкретных фамилий, но, к сожалению, в составе играют совсем другие футболисты.
А самая огромная проблема — в том, что до конца зимней части «Спартак» играет практически с одним нападающим, Соболевым. Еще есть Мелешин, но он, увы, не выходит.
— С ЦСКА Соболев играть не будет. Что делать?
— Есть предчувствие, что в центр нападения передвинут Промеса. Потому что однозначно видно недоверие к Мелешину. Даже был слух о его возможной аренде — и это не просто так. Мне Пашку жалко. Знаю его и отца, мы с Алексеем вместе были еще в академии «Спартака». Обидно: Паше практически не дают шансов и конкуренции у Соболева нет.
— Надо ли «Спартаку» менять Абаскаля?
— А кого ставить вместо него?! Я как болельщик смотрю: сегодня есть тренер, значит, пусть он работает.
— Вместо Абаскаля в клуб сватают Карпина и Черчесова.
— Карпин работает в другом клубе. А Черчесов в интервью явно дал всем понять, что отдыхает, анализирует и ездит по стране. Еще он никогда не пойдет на готовое место, где есть уже тренер. И это правильно.
— «Краснодар» везет всем 7 очков. Удивляет?
— У нас весь чемпионат удивительный. Многие думали, что «Зенит» — это надолго. Но его можно обыгрывать, даже при таких игроках и ресурсах, как у «Газпрома». В нашем чемпионате сейчас каждый может обыграть каждого.
— А кто сможет прервать гегемонию «Зенита»?
— Еще рано об этом говорить: сыграна лишь треть чемпионата. Самое плохое другое.
— Что?
— Большая зимняя пауза. Она всегда мешает: за 2−3 месяца поменяться может что угодно. В истории чемпионата уже были случаи, когда команда шла здорово — тот же «Спартак». А потом — ужасная и провальная весна.
Новый чемпион — это будет явный плюс для всей РПЛ. А для Питера — нет. Потому что они хотят выиграть шестое подряд чемпионство и догнать наш «Спартак», который в 90-е добивался такого результата.
— Нужны ли сборной матчи с Кенией и Камеруном?
— Обязательно. Институт сборной должен жить! Если не будет главной команды, зачем нам тогда молодежка? К чему им стремиться, в какую сборную, если мы закрываем главную? Они не играют в футбол, куда идти молодым? А если закрываем молодежку, то юношам куда идти? Одно цепляется за другое, поэтому нельзя ни в коем случае отчаиваться — все будет хорошо. Играть нужно обязательно. Уверен, «ВТБ Арена» на матче с Камеруном будет полная.
— Не странно тогда, что матч с Кенией мы играем в турецком отеле?
— Видимо, это были условия Кении. У того же Камеруна весь состав в Европе играет — всем намного проще добраться до России. А в Кении вряд ли есть много футболистов, которые могут за 3−4 часа долететь до нашей страны. Поэтому играют на нейтральной территории в Турции на небольшом стадионе в каком-то отеле. Но играть все равно надо. Кенийцы — атлетичные и быстрые африканцы. Будет интересный матч.
— А матчи с африканцами лучше, чем со сборной Медиалиги или легионеров РПЛ?
— Наверное, РФС лучше знает. Я здесь не компетентен.
— Вы бы хотели посмотреть такие матчи?
— Нет.
— Юношеские сборные допустили до европейских соревнований. Это значит, что РФС не надо пытаться идти в Азию?
— В Азию мы успеем всегда. Но там есть Япония, Южная Корея и Австралия. Где гарантии, что в случае матча с ними, они не скажут: «Ребят, до свидания, играть мы с вами не будем!».
— Но есть Узбекистан и другие сборные — они не против.
— Повторюсь, есть несколько сборных, состоящих в коалиции против нас, и не факт, что они будут играть. А обратно [в Европу] мы уже не вернемся. Лучше сто раз подумать, чем принимать такое решение.
— В РПЛ появилось много талантливых футболистов: Тюкавин, Пиняев, Салтыков. Им надо уезжать в Европу?
— Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса. Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата с отъездом иностранцев.
— Может, за счет таких талантов наш чемпионат и в уровне вырасти сможет?
— Получается, условно, Тюкавин при предложении из «Атлетико» должен сказать: «Ребята, я не поеду, потому что должен поднять уровень футбола в России. Ему все скажут: “Ну ты дурак, парень?! Поезжай, конечно”. Даже в нынешних реалиях, если есть варианты, надо ехать и пробовать.
— Валерий Масалитин возмутился, что вас нет в рейтинге 50 лучших футболистов 2000-х от FourFourTwo. Как сами отреагировали?
— Вообще все равно (смеется). Не в том возрасте уже. Я даже не знал, что есть такой рейтинг.
— А вы планируете вернуться тренировать?
— Как получится. Сегодняшний российский футбол непредсказуем.
— В непредсказуемом футболе найдется место для тренера Мостового?
— Этот вопрос лучше задавать Александру. Обучается он, а не я.
— Если он кого-то возглавит, готовы пойти к нему в штаб?
— Когда что-то подобное случится, тогда обязательно отвечу.