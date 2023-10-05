«В России нет прогресса. В Европу надо не уезжать — убегать!» Егор Титов — громко о «Спартаке», Мостовом и сборной

Sport24 расспросил легенду «Спартака» Егора Титова о спаде «Спартака», возможной отставке Гильермо Абаскаля, новом чемпионе вместо «Зенита», сборной России и своем желании тренировать.

«Спартак»: почему не играет Мелешин, убирать ли Абаскаля, придут ли Карпин или Черчесов

— Какие проблемы видите в «Спартаке» сейчас?

— Команда провела три матча без пропущенных голов. И тут — провал в Самаре, где пропустили четыре мяча. Да, где-то не выручил Максименко, но защитники тоже должны помогать друг другу.

Но главное — сейчас не играют лучшие. Не буду называть конкретных фамилий, но, к сожалению, в составе играют совсем другие футболисты.

А самая огромная проблема — в том, что до конца зимней части «Спартак» играет практически с одним нападающим, Соболевым. Еще есть Мелешин, но он, увы, не выходит.

— С ЦСКА Соболев играть не будет. Что делать?

— Есть предчувствие, что в центр нападения передвинут Промеса. Потому что однозначно видно недоверие к Мелешину. Даже был слух о его возможной аренде — и это не просто так. Мне Пашку жалко. Знаю его и отца, мы с Алексеем вместе были еще в академии «Спартака». Обидно: Паше практически не дают шансов и конкуренции у Соболева нет.

— Надо ли «Спартаку» менять Абаскаля?

— А кого ставить вместо него?! Я как болельщик смотрю: сегодня есть тренер, значит, пусть он работает.

— Вместо Абаскаля в клуб сватают Карпина и Черчесова.

— Карпин работает в другом клубе. А Черчесов в интервью явно дал всем понять, что отдыхает, анализирует и ездит по стране. Еще он никогда не пойдет на готовое место, где есть уже тренер. И это правильно.

— «Краснодар» везет всем 7 очков. Удивляет?

— У нас весь чемпионат удивительный. Многие думали, что «Зенит» — это надолго. Но его можно обыгрывать, даже при таких игроках и ресурсах, как у «Газпрома». В нашем чемпионате сейчас каждый может обыграть каждого.

— А кто сможет прервать гегемонию «Зенита»?

— Еще рано об этом говорить: сыграна лишь треть чемпионата. Самое плохое другое.

— Что?

— Большая зимняя пауза. Она всегда мешает: за 2−3 месяца поменяться может что угодно. В истории чемпионата уже были случаи, когда команда шла здорово — тот же «Спартак». А потом — ужасная и провальная весна.

Новый чемпион — это будет явный плюс для всей РПЛ. А для Питера — нет. Потому что они хотят выиграть шестое подряд чемпионство и догнать наш «Спартак», который в 90-е добивался такого результата.

Сборная и африканцы, перейти в Азию успеем, в Европу надо убегать

— Нужны ли сборной матчи с Кенией и Камеруном?

— Обязательно. Институт сборной должен жить! Если не будет главной команды, зачем нам тогда молодежка? К чему им стремиться, в какую сборную, если мы закрываем главную? Они не играют в футбол, куда идти молодым? А если закрываем молодежку, то юношам куда идти? Одно цепляется за другое, поэтому нельзя ни в коем случае отчаиваться — все будет хорошо. Играть нужно обязательно. Уверен, «ВТБ Арена» на матче с Камеруном будет полная.

— Не странно тогда, что матч с Кенией мы играем в турецком отеле?

— Видимо, это были условия Кении. У того же Камеруна весь состав в Европе играет — всем намного проще добраться до России. А в Кении вряд ли есть много футболистов, которые могут за 3−4 часа долететь до нашей страны. Поэтому играют на нейтральной территории в Турции на небольшом стадионе в каком-то отеле. Но играть все равно надо. Кенийцы — атлетичные и быстрые африканцы. Будет интересный матч.

— А матчи с африканцами лучше, чем со сборной Медиалиги или легионеров РПЛ?

— Наверное, РФС лучше знает. Я здесь не компетентен.

— Вы бы хотели посмотреть такие матчи?

— Нет.

— Юношеские сборные допустили до европейских соревнований. Это значит, что РФС не надо пытаться идти в Азию?

— В Азию мы успеем всегда. Но там есть Япония, Южная Корея и Австралия. Где гарантии, что в случае матча с ними, они не скажут: «Ребят, до свидания, играть мы с вами не будем!».

— Но есть Узбекистан и другие сборные — они не против.

— Повторюсь, есть несколько сборных, состоящих в коалиции против нас, и не факт, что они будут играть. А обратно [в Европу] мы уже не вернемся. Лучше сто раз подумать, чем принимать такое решение.

— В РПЛ появилось много талантливых футболистов: Тюкавин, Пиняев, Салтыков. Им надо уезжать в Европу?

— Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса. Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата с отъездом иностранцев.

— Может, за счет таких талантов наш чемпионат и в уровне вырасти сможет?

— Получается, условно, Тюкавин при предложении из «Атлетико» должен сказать: «Ребята, я не поеду, потому что должен поднять уровень футбола в России. Ему все скажут: “Ну ты дурак, парень?! Поезжай, конечно”. Даже в нынешних реалиях, если есть варианты, надо ехать и пробовать.

***

— Валерий Масалитин возмутился, что вас нет в рейтинге 50 лучших футболистов 2000-х от FourFourTwo. Как сами отреагировали?

— Вообще все равно (смеется). Не в том возрасте уже. Я даже не знал, что есть такой рейтинг.

— А вы планируете вернуться тренировать?

— Как получится. Сегодняшний российский футбол непредсказуем.

— В непредсказуемом футболе найдется место для тренера Мостового?

— Этот вопрос лучше задавать Александру. Обучается он, а не я.

— Если он кого-то возглавит, готовы пойти к нему в штаб?