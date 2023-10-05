Василий Уткин: «Оренбург» образцово-показательно раздербанил «Зенит» в первом тайме

«Поражение “Зенита” от “Оренбурга” выглядит парадоксально, если смотреть на статистику. Сергей Семак, златоуст нашего футбола, ещё одну великую фразу произнёс: “Иногда в футболе бывает так, что побеждает не та команда, которая лучше играет, а та, которая больше забьёт”. По-моему, как раз наоборот — в футболе всегда побеждает та команда, которая больше забьёт, а ещё иногда и та, которая лучше играет.



Старинная итальянская пословица гласит, что чемпионом становится тот, кто побеждает, играя плохо, потому что, когда ты играешь хорошо, любой дурак выиграет. В данном случае видим, что далеко не любой. “Оренбург” показательно и приёмами, которые давно за ним водятся, образцово-показательно раздербанил “Зенит” в первом тайме. Да, выдержав большое давление, ударов было много.



Есть классический анекдот, когда муж-боксёр возвращается домой из командировки чуть раньше и застаёт жену в постели с другим боксёром, но тяжеловесом, и у мужа нет другого выхода, кроме как начать драку тут же; и вот муж говорит потом: “Я бью и бью, но ему же всё равно — он тяжеловес, но я чувствую, что по очкам выигрываю”. Этот незатейливый анекдотец вспоминается мне, когда я слышу о том, что “Зенит” сыграл прекрасно», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.