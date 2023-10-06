Пройти через дерби: приблизят ли армейцы отставку Абаскаля

Дерби ЦСКА — «Спартак» может стать последним матчем для Гильермо Абаскаля во главе красно-белых. У «Зенита» — удобный соперник, чтобы реабилитироваться после двух подряд поражений. «Крылья Советов» в каждом туре должны доказывать неслучайность своего высокого положения в таблице — на этот раз во встрече с «Пари Нижний Новгород». А «Краснодару» нельзя оступаться в матче с «Ростовом», чтобы подтвердить свои несколько неожиданные чемпионские амбиции. «Известия» рассказывают о наиболее интригующих встречах уикенда.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 11, 8.10.2023, 19:00 Спартак - ЦСКА -

Накануне дерби «Спартак» и ЦСКА расположились в турнирной таблице поблизости: красно-белые на пятом месте, армейцы — на шестом, у обоих клубов по 16 очков.

«Спартак» пребывает, мягко скажем, не в лучшем расположении духа после разгромного поражения в Самаре от «Крыльев Советов» (0:4). Однако такие поражения могут пойти как во вред, так и на пользу команде.

— Матч в Самаре получился ужасным для нас, — рассказал «Известиям» защитник «Спартака» Никита Чернов. — Хотелось бы демонстрировать другую игру. Как будто там была заметная разница и в классе, и в настрое. Нам нужно исправлять ситуацию. Пару побед — и всё будет хорошо. Потерял ли «Спартак» шансы на чемпионство? Не хочу говорить о чемпионстве. Следующий матч у нас с ЦСКА, после него поговорим.

Что касается армейцев, то они в предыдущем туре добыли свою первую победу в РПЛ за последние шесть матчей, обыграв «Балтику». При этом ЦСКА не может победить «Спартак» уже три матча — два поражения и одна ничья. Последний выигрыш армейцев датировал февралем 2022 года.

Потерь у обеих команд не так много, но самая большая из них — у «Спартака». Хозяевам не поможет Александр Соболев, у которого перебор желтых карточек. Абаскалю придется серьезно поломать голову над тем, как и кем его заменить. И всё это — на фоне слухов о возможном увольнении испанца.

— Замена Промеса и Зобнина в матче с «Крыльями» — двух вице-капитанов, отсутствие из-за повреждения Селихова — тоже вице-капитана и Джикии — капитана меня точно озадачивает, — признался «Известиям» бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков. — Опираться всегда нужно на лидеров и именно с ними проводить очень кропотливую и постоянную работу. Они костяк команды. Они лидеры коллектива! На кого теперь сделает ставку Гильермо, я не знаю. Так что перед матчем с ЦСКА у меня тревожные чувства.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 11, 7.10.2023, 12:00 Урал - Локомотив -

Железнодорожники набрали приличный ход и по итогам 10-го тура поднялись на третье место. Команда Михаила Галактионова не без труда обыграла «Пари НН» (1:0). Победный гол на счету Рифата Жемалетдинова, который не забивал в РПЛ с позапрошлого сезона: последний его гол в чемпионате случился в мае 2022 года.

Что касается «Урала», то они забили два быстрых гола «Ростову», но не смогли удержать победный счет и сыграли вничью (2:2). При этом судейство было неоднозначным — Виктор Гончаренко в знак протеста даже молчал на послематчевой пресс-конференции.

В случае победы «Локо» может догнать по набранным очкам «Крылья Советов», которые занимают на данный момент второе место. «Урал» расположился на восьмой строчке с 15 очками, но турнирная таблица настолько плотная, что екатеринбуржцы, в свою очередь, уже могут догнать «Локомотив» и вернуться в топ-3, где они были на старте сезона.

«Уралу» не помогут травмированные Юрий Газинский и Рай Влут. Пропустит матч с «Локомотивом» и дисквалифицированный Андрей Егорычев (он получил красную карточку в игре с «Ростовом»). У железнодорожников в лазарете только Станислав Магкеев.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 11, 7.10.2023, 14:00 Сочи - Зенит -

«Зенит» проиграл два последних матча в РПЛ: сначала «Локомотиву» (1:2), а затем «Оренбургу» (1:3). Поэтому матч против «Сочи» интересен именно тем, как отреагируют петербуржцы на серию неудач. Отрыв «Краснодара» от «Зенита» составляет уже семь очков, поэтому сине-бело-голубым нужно срочно выходить из этого мини-кризиса, если они хотят побороться за очередное чемпионство.

Лучше соперника, чем «Сочи», «Зениту» сейчас не найти. Сочинцы занимают последнее место в РПЛ, проиграв 8 из 10 матчей. В пользу гостей говорит и статистика личных встреч: лишь одна победа у «Сочи» в восьми играх. Правда, «Оренбург» тоже не слишком удачно играл против «Зенита», а в прошлом туре взял и забил три гола в первом тайме.

«Зенит» не может рассчитывать на Марио Фернандеса, получившего травму в прошлом туре. Зато вернулись в общую группу Андрей Мостовой и Вячеслав Караваев. Скорее всего, пропустят игру у «Сочи» Ваня Дркушич и Юрий Медведев.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 11, 7.10.2023, 19:00 Краснодар - Ростов -

В Южном дерби сойдутся «Краснодар» и «Ростов». Команды находятся в абсолютно разном состоянии: у «быков» три победы в четырех последних матчах РПЛ, а ростовчане не могут выиграть уже пять встреч подряд.

О матче «Ростова» мы уже упоминали — в прошлом туре подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с «Уралом» (2:2). «Краснодар» же обыграл «Рубин» со счетом 2:0, причем в обоих голах поучаствовал Джон Кордоба. Сначала колумбиец забил после розыгрыша углового, а под конец матча ассистировал Олусегуну.

В Южном дерби мы точно увидим не один гол, ведь команды последние 10 очных встреч неизменно забивают не менее двух мячей. Тем более что «Краснодар» продолжает мчаться к своему первому возможному трофею и наверняка будет заряжен на победу. «Ростову» очки тоже нужны — команда занимает лишь 12-е место, имея в своем активе 10 баллов после 10 туров.

В лазарете у «Краснодара» Кайо и Ленини, «Ростову» не помогут травмированный Николай Комличенко и Хорен Байрамян, который пропустит матч из-за перебора желтых карточек.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 11, 8.10.2023, 14:00 Пари Нижний Новгород - Крылья Советов -

«Крылья» на прошлой неделе разгромили «Спартак» и, пожалуй, не оставили никаких сомнений касательно того, насколько заслуженно они располагаются в группе лидеров. В нынешней ситуации для подопечных Игоря Осинькина каждый матч является проверкой. Команда на кураже, но что случится, если вдруг она начнет терять очки?

Крепкий «Пари НН» — та команда, которая может навязать борьбу молодым и дерзким «Крыльям». Где бы ни работал Сергей Юран, его футболисты всегда играют дисциплинированно и самоотверженно. Да, в Кубке России у нижегородцев всё идет не слишком удачно, но в РПЛ у команды три победы в последних пяти встречах. Лишь в прошлом туре «Локомотив» прервал беспроигрышную серию «Пари НН».