Четыре матча 11-го тура чемпионата России по футболу пройдут в субботу

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 11, 7.10.2023, 14:00 Сочи - Зенит -

Действующий чемпион России петербургский «Зенит» на выезде сыграет с «Сочи», встреча начнется в 14:00 мск. Сине-бело-голубые не в лучшем состоянии подходят к игре. В предыдущих двух матчах РПЛ «Зенит» потерпел два поражения — от московского «Локомотива» (1:2) дома и «Оренбурга» (1:3) на выезде. Однако на этой неделе «Зенит» в матче пятого тура группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России обыграл калининградскую «Балтику» (2:1). Петербуржцы занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 10 матчах.

Для «Зенита» поражение от «Оренбурга» стало третьим в этом сезоне РПЛ, в прошлом розыгрыше чемпионата России команда потерпела на одно меньше. Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что матч с «Сочи» является шансом на реабилитацию для «Зенита». «Это никак не повлияло, просто проиграли [»Оренбургу«], это нормально в футболе, нужно привыкнуть, что команда может проигрывать некоторые матчи, — сказал Петржела ТАСС. — “Зенит” — это профессиональная команда, там профессиональные игроки, нельзя говорить о том, чтобы одно или несколько поражений повлияли на команду, я в это не верю. Матч с “Сочи” является шансом на реабилитацию. Я уверен, что никакого кризиса в “Зените” нет, от одного поражения он не может начаться».

17 сентября «Сочи» покинул главный тренер Дмитрий Хохлов. Команду возглавил Александр Точилин, однако ее результаты пока не улучшились. «Сочи» подходит к игре с «Зенитом» с серией из восьми поражений во всех турнирах, в последний раз команда победила 19 августа, обыграв на своем поле «Ростов» (4:0) в пятом туре РПЛ. «Сочи» с 6 очками располагается на последней, 16-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 11, 7.10.2023, 16:30 Балтика - Оренбург -

Команды проведут девятый официальный матч между собой. «Зенит» выиграл пять раз, две встречи завершились вничью, еще одна победа была у «Сочи». Единственный раз сочинцы выиграли у «Зенита» 3 октября 2021 года, та встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 в пользу «Сочи».

Также в субботу калининградская «Балтика» на своем поле сыграет с «Оренбургом», встреча начнется в 16:30 мск. «Оренбург» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. «Балтика» с 7 очками располагается на 15-й позиции.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 11, 7.10.2023, 19:00 Краснодар - Ростов -

«Краснодар» попробует укрепить лидерство

Также в субботу «Краснодар» дома встретится с «Ростовом», игра начнется в 19:00 мск. Краснодарская команда подходит к игре лидером чемпионата России, она набрала 24 очка и на 3 очка опережает идущие на втором месте самарские «Крылья Советов». «Краснодар» еще ни разу не проиграл в этом розыгрыше чемпионата страны, в активе команды семь побед и три ничьих. «Ростов» с 10 очками располагается на 12-й позиции.

Последняя встреча команд завершилась домашней победой «Краснодара» со счетом 3:0. В последний раз «Ростов» выиграл у краснодарской команды в чемпионате России на выезде 6 апреля 2014 года (2:0). При этом последняя победа «Ростова» над «Краснодаром» на своем поле датирована 9 октября 2022 года, тогда игра завершилась со счетом 3:2 в пользу ростовчан.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 11, 7.10.2023, 12:00 Урал - Локомотив -

В первом матче дня «Локомотив» на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом», встреча начнется в 12:00 мск. Железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Урал» с 15 очками располагается на восьмой позиции. В игре с «Локомотивом» не сможет принять участие полузащитник «Урала» Андрей Егорычев, который был удален в матче прошлого тура с «Ростовом» (2:2).