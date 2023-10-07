«Сочи» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ
Сегодня, 7 октября, состоится встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и санкт-петербургским «Зенитом».
Сегодня, 7 октября, состоится встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и санкт-петербургским «Зенитом».
Матч пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
Стали известны стартовые составы команд.
«Сочи»: Гойло, Заика, Юрганов, Макарчук, Миладинович, Марсело, Бурмистров, Нобоа, Батырев, Мелкадзе, Крамарич.
«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Родригао, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.
Петербуржцы занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 17 очков после 10 проведённых матчей. Сочинцы располагаются на последней строчке, имея в своём активе шесть очков.