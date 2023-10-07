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13:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сочи» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ

Сегодня, 7 октября, состоится встреча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и санкт-петербургским «Зенитом».

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Источник: РИА "Новости"

Матч пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Сочи»: Гойло, Заика, Юрганов, Макарчук, Миладинович, Марсело, Бурмистров, Нобоа, Батырев, Мелкадзе, Крамарич.

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Родригао, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев, Кассьерра.

Петербуржцы занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 17 очков после 10 проведённых матчей. Сочинцы располагаются на последней строчке, имея в своём активе шесть очков.

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