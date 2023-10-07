«Локомотив» вырвал ничью в матче с «Уралом» на 90+6-й минуте

Завершился матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Итоговый результат — 2:2.

На пятой минуте счёт открыл нападающий «Локомотива» Артём Дзюба.

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На 12-й минуте защитник «Урала» Силвие Бегич забил ответный мяч.

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На 53-й минуте нападающий Эрик Бикфалви вывел хозяев вперёд.

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На 74-й минуте полузащитник «Урала» Илья Ишков с двух попыток не смог реализовать пенальти.

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«Локомотив» отыгрался усилиями нападающего Тимура Сулейманова на 90+6-й минуте.

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