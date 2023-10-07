Лантратов взял 10 из 30 пенальти, по этому показателю он обходит всех из топ-10 лиг Европы

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253888&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Если сравнивать с вратарями из топ-10 европейских лиг с момента дебюта Лантратова в РПЛ в 2020 году, ближайший преследователь по этому показателю — Эдгар Бадия из испанского «Эльче», отразивший семь пенальти. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В РПЛ задел Лантратова перед другими голкиперами ещё больше. После него в рейтинге находятся Игорь Акинфеев, Егор Бабурин, Иван Ломаев и Сергей Песьяков. Они отразили по четыре пенальти.