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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Лантратов взял 10 из 30 пенальти, по этому показателю он обходит всех из топ-10 лиг Европы

Голкипер московского «Локомотива» Илья Лантратов отразил 10 из 30 пенальти в Российской Премьер-Лиге.

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ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"
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Если сравнивать с вратарями из топ-10 европейских лиг с момента дебюта Лантратова в РПЛ в 2020 году, ближайший преследователь по этому показателю — Эдгар Бадия из испанского «Эльче», отразивший семь пенальти. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

В РПЛ задел Лантратова перед другими голкиперами ещё больше. После него в рейтинге находятся Игорь Акинфеев, Егор Бабурин, Иван Ломаев и Сергей Песьяков. Они отразили по четыре пенальти.

Напомним, сегодня, 7 октября, «Локомотив» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (2:2). На 74-й минуте полузащитник «Урала» Илья Ишков с двух попыток не смог реализовать пенальти. Оба 11-метровых отразил Лантратов.

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