«Локо» спасся на 96-й минуте, Лантратов дважды отразил пенальти. Безумный сюжет в Екатеринбурге!

Есть вещи важнее футбола, и в субботу перед матчем чествовали экипаж «Уральских авиалиний», 12 сентября совершивший экстренную посадку самолета на пшеничное поле в Новосибирской области — а символический первый удар по мячу нанес командир судна Сергей Белов.

В самом ранней игре тура ожидалось минимум сюжетных поворотов (да и голов), но «Локомотив» и «Урал» начали очень бодро. Продолжающий выходить на позиции вингера Тикнизян сразу дал новое дыхание вроде бы захлебнувшейся атаке, рикошет от своего же защитника помешал Помазуну зафиксировать мяч, а на подборе первым оказался Дзюба, пробивший в пустой угол — 1:0 уже на 5-й минуте.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253884&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стадион на какое-то время притих, словно не осознав до конца происходящее. А вот сам «Урал» отреагировал на пропущенный мяч подчеркнуто спокойно. Продолжил гнуть свою линию и довольно быстро отыгрался, когда Бегич перепрыгнул в штрафной Морозова. У «шмелей» явно нет комплексов «Локомотива», который в чемпионате не побеждал екатеринбуржцев более трех лет.

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Если быть совсем точным — с 16 мая 2021 года, после чего были две ничьих и две победы уральцев. Что любопытно, в этих играх на скамейке железнодорожников находились четыре разных тренера — Марко Николич, Маркус Гиздоль, Йозеф Циннбауэр и Андрей Федоров! Соответственно, у Михаила Галактионова в субботу был дебют в данном противостоянии.

Естественно, с поправкой на кубковый турнир, правда, его групповой раунд — это все-таки вещь в себе. Составы там далеки от оптимальных, так что теперь история писалась почти с чистого листа. И по итогам первого тайма можно было говорить о примерно равных шансах на успех. С одной стороны, хозяева не могли найти управу на Дзюбу и Тикнизяна. Удар последнего в ближний угол остановил Помазун, а одна из скидок Дзюбы завершилась промахом Самошникова, который был в отличной позиции.

Вместе с тем уральцы регулярно находили бреши в обороне железнодорожников. Чего стоит промах Юшина после шикарного паса Бикфалви и эпизод, когда стандарт гостей завершился тем, что Миранчуку пришлось отрабатывать назад и прерывать потенциально голевую передачу Юшина. Правда, справедливости ради стоит признать — пас в направлении Дмитриева получился недостаточно сильным.

В итоге на второй тайм не вышли ни Миранчук, ни Юшин, а эффект от перестановок получился разным. Для «Урала» — мгновенным, так как Ишков добавил атаке недостававшей конкретики. После его передачи к воротам Морозов помешал забить Щеттине, однако мяч отскочил к Бикфалви, забившему 50-й гол в РПЛ. А ведь до этого был еще и остановленный Лантратовым выход Дмитриева один на один!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253887&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ну, а так как Миранчук и сменивший его Глушенков совсем разные по своему функционалу исполнители, у «Локо» нарушился и без того хрупкий баланс. В центре и так наблюдались проблемы в опорной зоне в отсутствие Карпукаса, а тут на какое-то время в средней линии образовалась настоящая черная дыра. Ее размеры удалось уменьшить серией перестановок и замен по ходу второго тайма, но, по большому счету, москвичей удержал на плаву Лантратов.

Остановленный вратарем 11-метровый — (десятый в карьере!) и потом второй подход к «точке» из-за того, что в штрафную до удара вбежал Фассон — настоящий подвиг. Что, впрочем, не отменяет персонального фиаско Ишкова. Поразительно, что 18-летний юноша взвалил на себя такую ответственность при живом и здоровом Бикфалфи! Этот персональный провал станет для Ишкова серьезной проверкой на прочность.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456253888&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как и обратная замена на последних минутах. Виктор Гончаренко игрока в этот момент поддержал, а партнеры сделали это на скамейке. Решение же выпустить дополнительного защитника Филипенко было исключительно тактическим, так как «Локо» бросил штурм все резервы, разменяв хавбека Марадившили на форварда Сулейманова.

Не помогло. Один раз Помазун выгреб мяч с ленточки. Потом Баринов попал в штангу, и, наконец, Фассон выкатил мяч на пустые ворота Сулейманову, который забил свой второй гол за четыре дня. Отметим, что два последних момента — плод усилий Дзюбы.

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