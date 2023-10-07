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16:15 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» победил «Сочи» после двух поражений в РПЛ

Сочинцы продлили серию поражений во всех турнирах до девяти встреч.

Сочи
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Зенит"

СОЧИ, 7 октября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» со счетом 2:0 обыграл «Сочи» в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи.

Забитыми мячами отметились Клаудиньо (9-я минута) и Матео Кассьерра (30).

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«Зенит» одержал первую победу в РПЛ с 17 сентября, тогда петербуржцы со счетом 3:0 разгромили казанский «Рубин». С тех пор подопечные Сергея Семака проиграли московскому «Локомотиву» (1:2) и «Оренбургу» (1:3). «Сочи» не может набрать очки в последних шести матчах РПЛ, серия поражений сочинцев во всех турнирах продлилась до девяти встреч.

«Сочи» провел домашний матч РПЛ впервые с 27 августа. В начале сентября комиссия РПЛ рекомендовала приостановить на один месяц проведение игр на стадионе «Фишт» для восстановления газона.

После победы «Зенит» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ, на счету действующих чемпионов России 20 очков в 11 матчах. Футбольный клуб «Сочи» идет на последнем, 16-м месте с 6 очками. В следующем туре «Зенит» 22 октября примет самарские «Крылья Советов». «Сочи» в тот же день в Екатеринбурге встретится с местным «Уралом».

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