Гол Гузины принес «Балтике» победу над «Оренбургом» в матче РПЛ

Встреча, прошедшая в Калининграде, завершилась со счетом 1:0. В составе победителей на 23-й минуте отличился Гедеон Гузина.

«Балтика», набравшая 10 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Оренбург» с 11 баллами располагается на 11-й строчке.