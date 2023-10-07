Гол Гузины принес «Балтике» победу над «Оренбургом» в матче РПЛ
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Калининградская «Балтика» обыграла «Оренбург» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.
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ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Калининградская «Балтика» обыграла «Оренбург» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Калининграде, завершилась со счетом 1:0. В составе победителей на 23-й минуте отличился Гедеон Гузина.
«Балтика», набравшая 10 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Оренбург» с 11 баллами располагается на 11-й строчке.
В следующем туре «Балтика» 21 октября примет «Краснодар», а «Оренбург» в этот же день дома сыграет с воронежским «Факелом».