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19:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Гузины принес «Балтике» победу над «Оренбургом» в матче РПЛ

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Калининградская «Балтика» обыграла «Оренбург» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

Балтика
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба ФК "Балтика"

Встреча, прошедшая в Калининграде, завершилась со счетом 1:0. В составе победителей на 23-й минуте отличился Гедеон Гузина.

«Балтика», набравшая 10 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Оренбург» с 11 баллами располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «Балтика» 21 октября примет «Краснодар», а «Оренбург» в этот же день дома сыграет с воронежским «Факелом».

Балтика
1:0
Первый тайм: 1:0
Оренбург
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