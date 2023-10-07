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21:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» обыграл «Ростов», уступая 0:2 после первого тайма

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. «Краснодар» обыграл «Ростов» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу.

Краснодар
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 3:2. В составе хозяев мячи забили Эдуард Сперцян (50-я минута) и Джон Кордоба (90+5). Автоголом отметился нападающий «Ростова» Николай Комличенко (80). У гостей отличились Данил Глебов (23) и Мохаммад Мохеби (41), который забил дебютный мяч за команду.

На 61-й минуте желтую карточку получил главный тренер «Краснодара» Владимир Илич.

«Краснодар» с 27 очками занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Ростов» с 10 очками располагается на 13-й строчке. Клуб продлил серию без побед до семи матчей в РПЛ.

В следующем туре «Краснодар» 21 октября на выезде сыграет с калининградской «Балтикой», «Ростов» 22 октября примет грозненский «Ахмат».

Краснодар
3:2
Первый тайм: 0:2
Ростов
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