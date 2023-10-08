Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.10
Севилья
Райо Вальекано
22
Футбол. Зарубежный
7.10
Реймс
Монако
13
Футбол. Зарубежный
7.10
Дженоа
Милан
01
Футбол. Зарубежный
7.10
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
00
Футбол. Зарубежный
7.10
Мальорка
Валенсия
11
Футбол. Зарубежный
7.10
Вердер
Хоффенхайм
23
Футбол. Премьер-лига
7.10
Краснодар
Ростов
32
Футбол. Зарубежный
7.10
Ювентус
Торино
20
Футбол. Зарубежный
7.10
Метц
Ницца
01
Футбол. Зарубежный
7.10
Реал
Осасуна
40
Футбол. Зарубежный
7.10
Бернли
Челси
14
Футбол. Зарубежный
7.10
Эвертон
Борнмут
30
Футбол. Зарубежный
7.10
Фулхэм
Шеффилд Юнайтед
31
Футбол. Зарубежный
7.10
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
21
Футбол. Премьер-лига
7.10
Балтика
Оренбург
10
Футбол. Зарубежный
7.10
Аугсбург
Дармштадт
12
Футбол. Зарубежный
7.10
Боруссия Д
Унион Б
42
Футбол. Зарубежный
7.10
РБ Лейпциг
Бохум
00
Футбол. Зарубежный
7.10
Штутгарт
Вольфсбург
31
Футбол. Зарубежный
7.10
Интер
Болонья
22
Футбол. Первая лига
7.10
Шинник
Енисей
11
Футбол. Зарубежный
7.10
Кадис
Жирона
01
Футбол. Зарубежный
7.10
Лутон Таун
Тоттенхэм Хотспур
01
Футбол. Премьер-лига
7.10
Сочи
Зенит
02
Футбол. Зарубежный
13:30
Монца
Салернитана
Футбол. Премьер-лига
7.10
Урал
Локомотив
22
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
7.10
Краснодар
Ростов
32
7.10
Балтика
Оренбург
10
7.10
Сочи
Зенит
02
7.10
Урал
Локомотив
22
1.10
Ахмат
Динамо
11
1.10
Крылья Советов
Спартак
40
1.10
Факел
Сочи
20
30.09
ЦСКА
Балтика
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
00:36 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» и ЦСКА сыграют в 11-м туре чемпионата России по футболу

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» примет столичный ЦСКА в матче 11-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на стадионе «Открытие банк — Арена».

Спартак
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх

В прошлом сезоне армейцы завоевали серебряные медали чемпионата России, а спартаковцы выиграли бронзу, однако в этом сезоне они не могут похвастать столь успешными результатами. Команды набрали по 16 очков в 10 матчах, «Спартак» идет на шестом месте, ЦСКА — на восьмом. При этом армейцы не проигрывают в РПЛ на протяжении пяти встреч, завершив четыре из них вничью. В случае победы одна из команд может сравняться по очкам с идущим на четвертом месте московским «Локомотивом», который в этом туре на выезде сыграл вничью с «Уралом» (2:2).

В прошлом сезоне чемпионата страны «Спартак» обыграл ЦСКА на своем поле со счетом 2:1, а на домашнем стадионе армейцев команды сыграли вничью (2:2).

Перед матчем обе команды понесли потери. «Спартаку» из-за повреждений не помогут вратарь Александр Селихов и португальский защитник Томаш Тавареш. Также дерби из-за перебора желтых карточек пропустит нападающий Александр Соболев. Примечательно, что в прошлом матче с ЦСКА Соболев получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес бразильского защитника Виллиана Роши. Роша тогда также был удален за неподобающее поведение.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 11, 8.10.2023, 19:00

Спартак-ЦСКА-

У армейцев продолжают восстановление защитники Игорь Дивеев и Илья Агапов. Также в составе «Спартака» может выйти парагвайский полузащитник Хесус Медина, перешедший летом из ЦСКА.

«В дерби не бывает фаворитов»

По мнению шестикратного чемпиона России в составе «Спартака» Валерия Кечинова, перед дерби не стоит обращать внимание на турнирное положение команд. «Это дерби, здесь нет фаворитов, и места в турнирной таблице ничего не значат. Сейчас обе команды не в лучшей форме, но у “Спартака” была серия неудач, два поражения в важных играх, поэтому для них это шанс реабилитироваться. Уверен, обе команды выложатся на полную», — сказал он.

«Для “Спартака” дисквалификация Соболева — это потеря, думаю, она отразится на игре команды. Соболев является одним из лидеров атак, поэтому его отсутствие не может не сказаться. Но его на поле не будет, поэтому [главному тренеру “Спартака” Гильермо] Абаскалю нужно придумать, как играть без него», — добавил собеседник агентства.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 11, 8.10.2023, 14:00

Пари Нижний Новгород-Крылья Советов-

Матч начнется в 19:00 мск.

«Динамо» примет «Факел», «Крылья Советов» сыграют с «Пари Нижний Новгород»

Первый матч игрового дня начнется в 14:00 мск, в нем «Пари Нижний Новгород» примет самарские «Крылья Советов». «Крылья Советов» идут на втором месте в турнирной таблице, набрав 21 очко, они преследуют «Краснодар», имеющий в активе 27 очков. Нижегородцы занимают девятую строчку, они заработали 14 очков. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 2:1.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 11, 8.10.2023, 16:30

Динамо-Факел-

В 16:30 мск стартует матч, в котором московское «Динамо» примет воронежский «Факел». «Динамо», как и «Спартак» с ЦСКА, набрало 16 очков и располагается на седьмой позиции, а «Факел» занимает предпоследнее, 15-е место с 8 очками. В прошлом сезоне клубы сыграли два матча в рамках РПЛ, одну встречу выиграл «Факел» (2:0), другая игра завершилась вничью (3:3).

Также в Грозном пройдет встреча между «Ахматом» и казанским «Рубином. По итогам 10 туров “Ахмат” занимает 10-е место, имея в активе 12 очков, а “Рубин” находится на 14-й строчке, набрав 9 очков. Матч начнется в 19:00 мск.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Я не мог представить, что такое может произойти. Мы отлично с ней общались, но что произошло с ней, мы увидели в том эпизоде"
Шведский боксер заявил, что отказался от рукопожатия с россиянином не из-за политики
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь