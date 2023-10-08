«Спартак» и ЦСКА сыграют в 11-м туре чемпионата России по футболу

В прошлом сезоне армейцы завоевали серебряные медали чемпионата России, а спартаковцы выиграли бронзу, однако в этом сезоне они не могут похвастать столь успешными результатами. Команды набрали по 16 очков в 10 матчах, «Спартак» идет на шестом месте, ЦСКА — на восьмом. При этом армейцы не проигрывают в РПЛ на протяжении пяти встреч, завершив четыре из них вничью. В случае победы одна из команд может сравняться по очкам с идущим на четвертом месте московским «Локомотивом», который в этом туре на выезде сыграл вничью с «Уралом» (2:2).

В прошлом сезоне чемпионата страны «Спартак» обыграл ЦСКА на своем поле со счетом 2:1, а на домашнем стадионе армейцев команды сыграли вничью (2:2).

Перед матчем обе команды понесли потери. «Спартаку» из-за повреждений не помогут вратарь Александр Селихов и португальский защитник Томаш Тавареш. Также дерби из-за перебора желтых карточек пропустит нападающий Александр Соболев. Примечательно, что в прошлом матче с ЦСКА Соболев получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес бразильского защитника Виллиана Роши. Роша тогда также был удален за неподобающее поведение.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 11, 8.10.2023, 19:00 Спартак - ЦСКА -

У армейцев продолжают восстановление защитники Игорь Дивеев и Илья Агапов. Также в составе «Спартака» может выйти парагвайский полузащитник Хесус Медина, перешедший летом из ЦСКА.

«В дерби не бывает фаворитов»

По мнению шестикратного чемпиона России в составе «Спартака» Валерия Кечинова, перед дерби не стоит обращать внимание на турнирное положение команд. «Это дерби, здесь нет фаворитов, и места в турнирной таблице ничего не значат. Сейчас обе команды не в лучшей форме, но у “Спартака” была серия неудач, два поражения в важных играх, поэтому для них это шанс реабилитироваться. Уверен, обе команды выложатся на полную», — сказал он.

«Для “Спартака” дисквалификация Соболева — это потеря, думаю, она отразится на игре команды. Соболев является одним из лидеров атак, поэтому его отсутствие не может не сказаться. Но его на поле не будет, поэтому [главному тренеру “Спартака” Гильермо] Абаскалю нужно придумать, как играть без него», — добавил собеседник агентства.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 11, 8.10.2023, 14:00 Пари Нижний Новгород - Крылья Советов -

Матч начнется в 19:00 мск.

«Динамо» примет «Факел», «Крылья Советов» сыграют с «Пари Нижний Новгород»

Первый матч игрового дня начнется в 14:00 мск, в нем «Пари Нижний Новгород» примет самарские «Крылья Советов». «Крылья Советов» идут на втором месте в турнирной таблице, набрав 21 очко, они преследуют «Краснодар», имеющий в активе 27 очков. Нижегородцы занимают девятую строчку, они заработали 14 очков. В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 2:1.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 11, 8.10.2023, 16:30 Динамо - Факел -

В 16:30 мск стартует матч, в котором московское «Динамо» примет воронежский «Факел». «Динамо», как и «Спартак» с ЦСКА, набрало 16 очков и располагается на седьмой позиции, а «Факел» занимает предпоследнее, 15-е место с 8 очками. В прошлом сезоне клубы сыграли два матча в рамках РПЛ, одну встречу выиграл «Факел» (2:0), другая игра завершилась вничью (3:3).