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13:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Пари НН» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ

В матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Пари Нижний Новгород» и самарские «Крылья Советов».

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Источник: ФК «Крылья Советов»

Команды будут играть на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 14:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Майга, Севикян, Боселли.

«Крылья Советов»: Овсянников, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Гарре, Салтыков, Рахманович.

«Крылья Советов» занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко после 10 матчей. «Пари Нижний Новгород» находится на девятой строчке, заработав 14 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

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