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13:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Титов: с таким «Краснодаром» «Спартаку» будет очень сложно стать чемпионом

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов высказался о впечатляющем камбэке «Краснодара» в матче 11-го тура чемпионата России с «Ростовом» (3:2).

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Источник: РИА "Новости"

— Мне нравится, что у «Краснодара» видна стабильность. Я по жизни не люблю шарахаться и что-то новое придумывать — консерватор в этом плане. Главное, что команда у Ивича играет в свой футбол. Одна схема, практически одни и те же футболисты в составе — это напоминает наш «Спартак» при Романцеве. У нас практически не было замен. 16 человек в заявке, всего две замены.

Даже когда «Краснодар» проигрывал 0:2 «Ростову», я понимал, что сенсация возможна, но маловероятна. Сам футбол показывал и говорил всем нам, что команды будут атаковать до последнего и голы будут. Гол Кордобы — на сегодняшний момент, наверное, лучшего нападающего чемпионата — подарил праздник Краснодару. Перевернуть игру с 0:2 на 3:2 — это дорогого стоит. В таких матчах команды закаляются и становятся сначала лидерами, а потом и чемпионами.

Не буду желать «Краснодару» стать чемпионом, потому что хочу, чтобы им стал «Спартак». Пауза затянулась. Но с таким «Краснодаром» сделать это будет очень сложно. Заметьте, я говорю: не с таким «Зенитом», а с таким «Краснодаром». У южан в этом году ещё выезды к ЦСКА и «Зениту». Будет интересно в этих матчах посмотреть, на что способен «Краснодар», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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