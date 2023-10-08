Титов: с таким «Краснодаром» «Спартаку» будет очень сложно стать чемпионом

— Мне нравится, что у «Краснодара» видна стабильность. Я по жизни не люблю шарахаться и что-то новое придумывать — консерватор в этом плане. Главное, что команда у Ивича играет в свой футбол. Одна схема, практически одни и те же футболисты в составе — это напоминает наш «Спартак» при Романцеве. У нас практически не было замен. 16 человек в заявке, всего две замены.

Даже когда «Краснодар» проигрывал 0:2 «Ростову», я понимал, что сенсация возможна, но маловероятна. Сам футбол показывал и говорил всем нам, что команды будут атаковать до последнего и голы будут. Гол Кордобы — на сегодняшний момент, наверное, лучшего нападающего чемпионата — подарил праздник Краснодару. Перевернуть игру с 0:2 на 3:2 — это дорогого стоит. В таких матчах команды закаляются и становятся сначала лидерами, а потом и чемпионами.