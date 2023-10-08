Шунин получил травму и не сыграет за «Динамо» в ближайших матчах
Вратарь «Динамо» Шунин выбыл на 4−5 недель из-за травмы плечевого сустава.
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Вратарь «Динамо» Шунин выбыл на 4−5 недель из-за травмы плечевого сустава.
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Вратарь московского футбольного клуба «Динамо» Антон Шунин пропустит ближайшие матчи команды, сообщается в Telegram-канале «бело-голубых».
Сообщается, что Шунин получил повреждение левого плечевого сустава в концовке встречи с грозненским «Ахматом». Ожидаемые сроки восстановления составляют 4−5 недель.
«Динамо» 1 октября сыграло вничью (1:1) с «Ахматом» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В воскресенье москвичи проведут домашний матч с воронежским «Факелом».